Amistosos Internacionais - Nas partidas preparatórias da Copa do Mundo, nesta terça-feira (2), às 13h, Croácia x Bélgica, às 14h, Marrocos x Madagascar, às 15h45min, País de Gales x Gana, e às 21h, Haiti x Nova Zelândia.
Equador - A seleção definiu a lista de convocados para a disputa do Mundial. O destaque fica por conta de Enner Valencia, ex- Inter e atualmente no futebol mexicano, que vai para o seu terceiro mundial. Contando com nomes de destaque na defesa, como Hincapié, do Arsenal, e Pacho, do PSG, o treinador Sebastián Beccacece conta ainda com nomes que se destacam no Brasil. O comandante argentino apostou no rubro-negro Gonzalo Plata e no zagueiro Félix Torres, atualmente no Colorado.
Futebol Internacional - Após encerrar sua passagem pelo Brasil, onde trabalhou na Seleção como assistente do pai, Carlo Ancelotti, e comandou o Botafogo, Davide Ancelotti foi anunciado nesta segunda-feira (1º) como novo técnico do Lille, da França. Davide chega para substituir Bruno Génésio, que levou a equipe à próxima edição da Liga dos Campeões após terminar o Campeonato Francês na terceira colocação.
Tênis - Após ser eliminada do simples de Roland Garros, Bia Haddad também deu adeus às duplas do torneio. A brasileira, junto com a russa Liudmila Samsonova, foi derrotada pela holandesa Demi Schuurs e a australiana Ellen Perez, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 4/6.
Tênis 2 - Uma das maiores vencedoras da modalidade em todos os tempos está de volta às quadras após pausa de quatro anos. Nesta segunda-feira (1), foi oficializado que a norte-americana Serena Williams, de 44 anos, estará na disputa de duplas de WTA 500 de Queen's, em Londres. Ela retorna após o nascimento de sua segunda filha.
Tênis 3 - A brasileira Luisa Stefania está nas quartas de final das duplas de Rolando Garros. Nesta terça pela manhã, ao lado da canadense Gabriela Browsk, encara Vera Zvonareva e a alemã Laura Siegemund.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!