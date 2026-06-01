Liga dos Campeões - Neste sábado, o PSG, da França, superou o Arsenal da Inglaterra, nos pênaltis, após o empate em 1x1 no tempo regulamentar e prorrogação, para levantar o segundo campeonato consecutivo dos franceses e seu segundo na história. A final foi disputada na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria, e colocou frente a frente a dupla de zagueiros titulares da seleção brasileira na final do campeonato. Capitão do Brasil e do PSG, Marquinhos levou a melhor e ergueu a taça após Gabriel Martinelli, que defendia os ingleses, perder o último pênalti e sacramentar o placar de 4x3 no desempate.
Série B - Pela 11ª rodada, nesta sexta, teve Juventude 3x0 América-MG. No sábado, jogaram Atlético-GO 1x1 Goiás, Avaí 1x2 Criciúma, Athletic-MG 1x0 Fortaleza, Sport 2x0 Náutico. No domingo entraram em campo, São Bernardo 1x1 Novorizontino, Londrina 0x1 Vila Nova-GO, Ceará 1x2 Operário e Cuiabá x CRB*. Hoje, às 19h, ainda jogam Ponte Preta x Botafogo-SP. *As partidas não haviam encerrado até o fechamento desta edição.
Série C - Pela 9ª rodada, o Caxias superou o Ituano por 2 a 1 e o Ypiranga foi derrotado de virada por 2 a 1 pela Inter de Limeira.
Série D - Pela 9ª rodada, no Grupo A15, neste sábado, teve Joinville 2x0 Guarany de Bagé e no domingo Cascavel 0x0 São Luiz. No Grupo A 16, também no domingo, jogaram Brasil-Pel 1x2 Blumenau e São José x São Joseense*. *As partidas não haviam encerrado até o fechamento desta edição.
Futebol Internacional - As seleções classificadas para a Copa fazem seus últimos testes antes do Mundial. Hoje, às 14h, tem Noruega x Suécia e às 20h, jogam Colômbia x Costa Rica.
Uruguai - O técnico Marcelo Bielsa anunciou neste domingo a lista dos 26 jogadores que tentam quebrar o jejum de 76 anos da celeste desde a sua última conquista da Copa do Mundo, em 1950, no Brasil. A convocação conta com sete jogadores que jogam no Brasil, incluindo o goleiro Rochet do Inter e Arrascaeta do Flamengo.
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