Bragantino x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

De olho em ir para a parada da Copa do Mundo longe do Z-4, o Inter enfrenta o Bragantino no Estádio Municipal Cicero de Souza Marques, domingo (31), às 11h, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de se afastar da zona de perigo, o Colorado quer voltar a integrar os dez primeiros da tabela, local que não alcança desde maio do ano passado.
Para o confronto em Bragança Paulista, o técnico Paulo Pezzolano conta com uma série de desfalques. A começar pelos selecionáveis, o uruguaio Sérgio Rochet e o equatoriano Félix Torres, já foram liberados pela diretoria para se juntar às equipes nacionais e iniciar sua preparação para o Mundial. Já o ala-esquerda Bernabei também está fora da partida, o argentino foi expulso na última rodada na derrota por 2 a 0 para o Vitória. Para o lugar destes atletas, Anthoni assume a meta colorada e Victor Gabriel faz a dupla de zaga com Gabriel Mercado, enquanto Allex substitui Bernabei.
Por outro lado, o uruguaio vai contar com o retorno de Carbonero, que cumpriu suspensão na última partida. Antes da divulgação dos convocados da Colômbia para a Copa, tanto ele quanto Borré eram dúvidas, mas ambos acabaram não sendo chamados e viraram opções para Pezzolano.
O time de Fernando Seabra também tem muitas baixas. Davi Gomes, Ryan, Matheus Fernandes, Eduardo, Fabinho, Lucas Barbosa, Fabricio e Guzmán Rodríguez, estão no departamento médico. Mas a principal perda da equipe é Andres Hurtado, que foi convocado pela seleção equatoriana para a Copa.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bragantino: Volpi; Agustin Sant'Anna, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Herrera; Lucas Barbosa, Fernando (Eduardo Sasha) e Isidro Pitta. Técnico: Fernando Seabra.
Inter: Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Vitinho, Villagra, Bruno Henrique e Allex; Carbonero e Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.
Arbitragem: Alex Gomes Stefano (RJ) será auxiliado por Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ). No VAR, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).
SERVIÇO BRAGANTINO X INTER
Local: Estádio Municipal Cicero de Souza Marques, Bragança Paulista, São Paulo
Data e hora: Domingo (31), às 11h;
Transmissão: Premiere.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!