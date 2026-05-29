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Publicada em 29 de Maio de 2026 às 18:18

Grêmio x Corinthians: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Tricolor tenta se distanciar do Z-4 antes de parada para a Copa do Mundo

Tricolor tenta se distanciar do Z-4 antes de parada para a Copa do Mundo

LUCAS UEBEL/GREMIO/JC
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Mateus Rocha
Mateus Rocha
O Grêmio recebe o Corinthians neste sábado (30), às 17h30min, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, buscando um pouco de tranquilidade para a parada para a Copa do Mundo. Atualmente a equipe ocupa a 14ª posição na tabela, com 21 pontos, e está a apenas três do Santos, com 18, primeiro time na zona do rebaixamento. O embate será a despedida do Tricolor de seu torcedor, antes do período de 52 dias sem jogos oficiais, e uma vitória pode garantir ares mais leves na Arena até o retorno aos gramados.

O técnico Luís Castro tem problemas para armar a defesa da equipe, a começar pelo goleiro. Convocado pela seleção brasileira, Weverton já está na Granja Comary. Com Gabriel Grando lesionado, Thiago Beltrame deve ser seu substituto. Na lateral-direita Pavón teve lesão de grau II na coxa direita confirmada e está fora, Marcos Rocha assume a posição. Entre os zagueiros, Luís Eduardo também apresenta uma lesão muscular na coxa direita e Gustavo Martins tem desconforto e ainda será reavaliado. Caso também não possa atuar, Wagner Leonardo deve ser o parceiro de Viery no setor.

O Corinthians do técnico Fernando Diniz chega em Porto Alegre em situação similar no campeonato. Os paulistas têm os mesmos 21 pontos e buscam o resultado para ter fôlego no Brasileirão. Mas diferente do Tricolor, o Alvinegro terminou a 1ª fase da Copa Libertadores como líder do grupo e tem um único desfalque confirmado para o confronto. Lindgard foi liberado para resolver problemas pessoais na Inglaterra e está fora do duelo. 

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio: Weverton; Thiago Beltrame; Marcos Rocha, Wagner Leonardo (Gustavo Martins), Viery e Pedro Gabriel; Leo Pérez, Arthur, Tetê (Enamorado), Gabriel Mec e Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico Luís Castro.

Corinthians: Hugo Souza; Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André Luiz, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico Fernando Diniz.

Arbitragem: Lucas Paulo Torezin (PR) será auxiliado por Luanderson Lima dos Santos (BA) e Andrey Luiz de Freitas (PR). No VAR, Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

SERVIÇO GRÊMIO X CORINTHIANS

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre-RS;

Data e hora: Sábado (30), às 17h30min;

Transmissão: Premiere;

Ingressos: Podem ser adquiridos no site Grêmio.net.

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