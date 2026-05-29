Grêmio x Corinthians: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Grêmio recebe o Corinthians neste sábado (30), às 17h30min, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, buscando um pouco de tranquilidade para a parada para a Copa do Mundo.
Atualmente a equipe ocupa a 14ª posição na tabela, com 21 pontos, e está a apenas três do Santos, com 18, primeiro time na zona do rebaixamento. O embate será a despedida do Tricolor de seu torcedor, antes do período de 52 dias sem jogos oficiais, e uma vitória pode garantir ares mais leves na Arena até o retorno aos gramados.
O técnico Luís Castro tem problemas para armar a defesa da equipe, a começar pelo goleiro
. Convocado pela seleção brasileira, Weverton já está na Granja Comary. Com Gabriel Grando lesionado, Thiago Beltrame deve ser seu substituto. Na lateral-direita Pavón teve lesão de grau II na coxa direita confirmada e está fora, Marcos Rocha assume a posição. Entre os zagueiros, Luís Eduardo também apresenta uma lesão muscular na coxa direita e Gustavo Martins tem desconforto e ainda será reavaliado. Caso também não possa atuar, Wagner Leonardo deve ser o parceiro de Viery no setor.
O Corinthians do técnico Fernando Diniz chega em Porto Alegre em situação similar no campeonato. Os paulistas têm os mesmos 21 pontos e buscam o resultado para ter fôlego no Brasileirão
. Mas diferente do Tricolor, o Alvinegro terminou a 1ª fase da Copa Libertadores como líder do grupo e tem um único desfalque confirmado para o confronto. Lindgard foi liberado para resolver problemas pessoais na Inglaterra e está fora do duelo. PROVÁVEIS ESCALAÇÕESGrêmio
: Weverton; Thiago Beltrame; Marcos Rocha, Wagner Leonardo (Gustavo Martins), Viery e Pedro Gabriel; Leo Pérez, Arthur, Tetê (Enamorado), Gabriel Mec e Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico Luís Castro. Corinthians:
Hugo Souza; Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André Luiz, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico Fernando Diniz.Arbitragem
: Lucas Paulo Torezin (PR) será auxiliado por Luanderson Lima dos Santos (BA) e Andrey Luiz de Freitas (PR). No VAR, Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).SERVIÇO GRÊMIO X CORINTHIANSLocal
: Arena do Grêmio, Porto Alegre-RS;Data e hora:
Sábado (30), às 17h30min;Transmissão
: Premiere;Ingressos:
Podem ser adquiridos no site Grêmio.net
.