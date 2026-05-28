Liga dos Campeões - A final da maior competição de clubes da Europa será neste sábado (30). Arsenal e PSG decidem quem será o novo rei do continente, às 13h, em Budapeste, na Hungria. O time londrino conquistou a Premier League e tem a dura missão de bater o atual campeão e conquistar o seu primeiro título do campeonato. Já os comandados de Luis Enrique se consolidaram como a melhor equipe do planeta e querem conquistar o bicampeonato consecutivo e aumentar sua dinastia.
Série B - Pela 11ª rodada da competição, nesta sexta-feira (29), às 21h, Juventude x América-MG. No sábado (30), às 16h, Atlético-GO x Goiás e Avaí x Criciúma, às 18h, Athletic-MG x Fortaleza, e às 20h30min, Sport x Náutico. No domingo (31), às 11h, Londrina x Vila Nova e São Bernardo x Novorizontino, às 16h, Ceará x Operário, e às 20h30min, Cuiabá x CRB. Na segunda (1), às 19h, Ponte Preta x Botafogo-SP.
Série C - Pela 9ª rodada, o Caxias enfrenta o Ituano-SP no sábado (30), às 19h30min, no Centenário. Já o Ypiranga encara o Inter de Limeira-SP no domingo (31), às 16h, no Limeirão.
Série D - Pela 9ª rodada do campeonato, no sábado (30), o Guarany enfrenta o Joinville-SC na Arena Joinville, às 16h. No domingo (31), às 16h, o São Luiz duela com o Cascavel-PR no Olímpico Regional, enquanto no mesmo horário o Brasil-Pel recebe o Blumenau-SC no Bento Freitas. Já o São José entra em campo às 19h, contra o São Joseense-PR, no Passo D’Areia.
Copa FGF - Pela 3ª rodada da fase de grupos, neste sábado (30), o Gramadense encara o Brasil de Farroupilha na Vila Olímpica, às 15h. No mesmo horário, o Santa Cruz enfrenta o Monsoon no Plátanos.
Barcelona - A equipe feminina do clube anunciou o fim de um dos capítulos mais vitoriosos de sua história. Após 14 temporadas vestindo a camisa blaugrana, Alexia Putellas está se despedindo do clube catalão, encerrando uma trajetória que a transformou em símbolo do futebol feminino mundial e em uma das maiores lendas da história do Barça. Foram 507 partidas, 232 gols e impressionantes 38 títulos conquistados.
Tênis - Nesta sexta-feira (29), João Fonseca volta a entrar em quadra pelo Roland Garros. O brasileiro encara o servio Novak Djokovic, atual número 4 do mundo, com partida prevista para começar às 10h30min. Caso passe do veterano, o carioca de 19 anos alcançará sua maior marca do torneio francês chegando nas oitavas da competição.
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