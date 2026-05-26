Libertadores - Pela última rodada da fase de grupos, às 21h30min, se enfrentam Fluminense x La Guaira-VEN e Corinthians x Santa Fe-COL.
Sul-Americana - Pela última rodada da fase de grupos, nesta quarta, às 19h, jogam Atlético-MG x Puerto Cabello-VEN, Vasco x Barracas-ARG e Caracas-VEN x Botafogo. Já às 21h30min, duelam Bragantino x Carabobo-VEN.
Copa FGF - Pela 3ª rodada, no Grupo B, às 15h, o Guarany de Bagé recebe o Farroupilha, no Estrela D'Alva. Pela mesma chave, às 19h30min, o Brasil-Pel enfrenta o Bagé, no Bento Freitas.
Copa do Brasil Feminina - Pela terceira fase, as Gurias Coloradas e as Mosqueteiras se enfrentam hoje, às 18h30min, no Beira-Rio, em busca de uma vaga nas oitavas de final. O confronto é disputado em jogo único e em caso de empate irá para as penalidades.
Conference League - O Crystal Palace, da Inglaterra, e o Rayo Vallecano, da Espanha, se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h, na Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha, pela final da competição. A decisão coloca frente a frente dois clubes que buscam o primeiro título continental de suas histórias. A equipe espanhola conta com o centroavante Alexandre Alemão, ex-Inter.
Copa do Mundo - Primeiro rival no caminho da seleção brasileira, o Marrocos anunciou nesta terça-feira a lista dos 26 convocados que vão defender a seleção nacional no Mundial. Os destaques da lista divulgada pelo treinador Mohamed Ouahbi ficam com o lateral-direito Hakimi, do PSG, e o atacante Brahim Diaz, do Real Madrid.
Tênis - João Fonseca (30°) encara o croata Dino Prizmic (72º) nesta quarta-feira, às 10h30min, válido pela segunda rodada de Roland Garros. Cabeça de chave número 28 do torneio, o brasileiro venceu o local Luka Pavlovic na estreia em Roland Garros por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (8/6), 6/4 e 6/2.
Tênis 2 - Após a eliminação precoce na chave de simples de Roland Garros, Beatriz Haddad Maia estreou com vitória nas duplas do Grand Slam francês. Ao lado da russa Liudmila Samsonova, a brasileira derrotou a ucraniana Lyudmyla Kichenok e a norte-americana Desirae Krawczyk, cabeças de chave número 9 e favoritas no confronto, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 2/6 e 6/2.
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