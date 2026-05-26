Grêmio x City Torque: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Só a vitória interessa ao Grêmio nesta terça-feira (26), às 19h. O Tricolor recebe o Montevideo City Torque, do Uruguai, pela 6ª rodada da Copa Sul-Americana, precisando dos três pontos para ultrapassar os adversários na tabela. Os uruguaios são os líderes do Grupo F, com 12 pontos, enquanto o Grêmio é o vice, com 10.
Apenas o 1º colocado de cada chave avança direto para as oitavas de final da competição. Quem ficar em segundo, terá que passar pelos playoffs, que serão disputados em formato de mata-mata, ida e volta, com os terceiros colocados de cada grupo da Copa Libertadores.
O Tricolor já tem o segundo lugar garantido, já que Riestra-Arg e Palestino-Chi com quatro e dois pontos, respectivamente, não alcançam mais os gaúchos. Mas o clube quer escapar da repescagem a qualquer custo, para aliviar o pesado calendário e também para evitar o trauma sofrido no ano passado, quando foi eliminado pelo Alianza Lima na fase extra e deu adeus a competição.
O Montevideo City Torque vem para Porto Alegre em busca do empate. Os uruguaios estão dando prioridade para a competição e para ter força total diante dos gaúchos, o técnico Marcelo Mendez poupou jogadores na vitória por 2 a 1 sobre o Progresso na Primera División uruguaia e não tem desfalques para esta terça-feira.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Grêmio: Weverton; Pavon, Luis Eduardo, Viery e Pedro Gabriel; Leo Pérez (Noriega), Arthur e Gabriel Mec (Braithwaite); Enamorado (Tetê), Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.
Montevideo City: Torque:Torgnascioli; Aguero, Kevin Silva, Romero, Kagelmacher e Silvera; Pizzichillo, Siles, Montes e Obregón; Salomón Rodríguez. Técnico: Marcelo Mendez.
Arbitragem: Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN) será auxiliado por Jorge Urrego (VEN) e Lubin Torrealba (VEN). No VAR, Juan Soto (VEN).
SERVIÇO GRÊMIO X CITY TORQUE
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre-RS;
Data e hora: Terça-feira (26), às 19h;
Transmissão: Disney+
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