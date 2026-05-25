Libertadores - Pela última rodada da fase de grupos, às 19h, tem Lanús-ARG x Mirassol, e, às 21h30min, Flamengo x Cusco-PER. Sul-Americana - Pela última rodada da fase de grupos, às 19h, jogam São Paulo x Boston River-URU, e às 21h30min, Santos x Cuenca-EQU. Espanha - A atual campeã da Euro anunciou sua convocação para a Copa do Mundo. O destaque fica por conta do Barcelona, que teve oito de seus jogadores convocados, dentre eles Lamine Yamal e Pedri. Outro ponto que chamou a atenção nos chamados por Luis de la Fuente é que nenhum jogador do Real Madrid foi chamado. Esta é a primeira edição que nenhum atleta merengue fará parte da seleção em um Mundial. Colômbia - O país também anunciou os 26 convocados que irão representar a seleção nacional no Mundial. O treinador Néstor Lorenzo chamou muitos jogadores que atuam no futebol brasileiro. Os destaques são Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo) e Andrés Gómez (Vasco). A surpresa ficou por conta das ausências dos dois atletas do Inter, Borré e Carbonero. Seleção brasileira - Em entrevista à CazéTV, Vinicius Júnior afirmou que a camisa 10 do Brasil na Copa do Mundo será de Neymar. O atacante do Real Madrid vestiu o número histórico nos últimos dois amistosos, mas afirmou que nem sabe qual será sua numeração no torneio, mas que a 10 é por "óbvio", do craque do Santos. Flamengo - Os cariocas informaram que o meia Jorginho teve uma fratura no dedo do pé direito após dividida com Andreas Pereira, no confronto com o Palmeiras no final de semana. Na nota, a equipe também demonstrou descontentamento com os critérios da arbitragem no Campeonato Brasileiro, afirmando que essa foi a sexta fratura sofrida por jogadores da equipe e em nenhuma das situações o atleta adversário foi expulso. Surfe - O Brasil segue no topo depois da quarta etapa da temporada da WSL. Ítalo Ferreira se sagrou campeão em Raglan, na Nova Zelândia, e assumiu a liderança do Mundial, que era de Gabriel Medina no Mundial, agora em terceiro. Miguel Pupo é o novo vice-líder e Yago Dora é o quarto, fechando um top 4 formado inteiramente por brasileiros. No feminino, Luana Silva foi eliminada nas oitavas de final e perdeu a liderança, mas se mantém na segunda posição.

