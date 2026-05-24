Série B - Resultados da 10ª rodada: Náutico 1x0 Cuiabá, Novorizontino 2x1 Ceará, Fortaleza 3x0 Londrina e Juventude 0x1 Sport, Atlético-GO ?x? São Bernardo, CRB ?x? Ponte Preta. América-MG x Vila Nova-GO, Avaí x Goiás, e Operário-PR x Criciúma não haviam terminado até o fechamento desta edição. Nesta segunda-feira, às 19h, tem Botafogo-SP x Athletic-MG.
Série C - Pela 8ª rodada, o Caxias foi até São Luís e empatou sem gols com Maranhão-MA.
Série D - Pela 8ª rodada, no sábado, o São Luiz visitou o Santa Catarina-SC, e perdeu por 1 a 0. No domingo, o Guarany de Bagé recebeu o Cascavel-PR e foi goleado por 4 a 0. Já o Brasil-Pel foi até o Paraná e ficou no 0 a 0 com o São Joseense.
Brasileirão Feminino - Pela 12ª rodada, as Gurias Coloradas perderam por 1 a 0 para o Flamengo, na sexta-feira, no Sesc Protásio Alves. Já as Mosqueteiras e o Juventude empataram em 1 a 1 na Montanha dos Vinhedos, no domingo.
City - Pep Guardiola fez sua última partida neste domingo, na derrota para o Aston Villa por 2 a 1, de virada, no Etihad Stadium. Vice-campeão inglês, os Citzens já não brigavam mais por nada na última rodada e encararam a última dança de Guardiola como uma celebração dos dez anos como treinador do clube.
Tênis - João Fonseca superou o francês Luka Pavlovic, 240 do mundo, neste domingo, por 3 sets a 0 (7/6, 6/4 e 6/2), pela 1ª rodada do simples masculino de Roland Garros. O brasileiro vai enfrentar o croata nº72, Dino Prizmic, na próxima rodada.
Tênis 2 - Bia Haddad Maia não conseguiu reverter o momento ruim e foi eliminada logo na estreia de Roland Garros. Atual 105ª do ranking, ela caiu para a britânica Francesca Jones (102ª) por 2 sets a 1 (1/6, 7/6 (4) e 6/2).
Fórmula 1 - Kimi Antonelli venceu o GP do Canadá ontem e segue líder do Mundial. O italiano aproveitou o abandono de George Russell para conquistar sua quarta vitória em 2026. Lewis Hamilton e Max Verstappen completaram o pódio. Gabriel Bortoleto chegou em 13º.
Fórmula Indy - O sueco Felix Rosenqvist, da Meyer Shank Racing, venceu as 500 Milhas de Indianápolis neste domingo em um final de prova emocionante. Ele conseguiu a ultrapassagem sobre o norte-americano David Malukas nos metros finais e chegou 23 milésimos à frente do rival. Scott McLaughlin terminou na terceira posição, 420 milésimos atrás de Rosenqvist. Foi a chegada mais apertada em 110 edições da tradicional corrida.
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