Série B - Pela 10ª rodada, nesta sexta-feira, às 19h, tem Náutico x Cuiabá. No sábado, às 16h, jogam Novorizontino x Ceará, às 18h30min, Fortaleza x Londrina, e, às 20h30min, Juventude x Sport. Já no domingo, às 16h, Atlético-GO x São Bernardo, às 16h30min, CRB x Ponte Preta, às 18h30min, América-MG x Vila Nova-GO, às 19h, Avaí x Goiás, e às 20h30min, Operário-PR x Criciúma. Na segunda-feira, às 19h, Botafogo-SP x Athletic-MG.
Série C - Pela 8ª rodada, o Caxias enfrenta o Maranhão-MA, no Castelão, sábado, às 19h30min. No domingo, o Ypiranga duela com o Volta Redonda-RJ, no Raulino de Oliveira, às 19h.
Série D - Pela 8ª rodada, no sábado, o São Luiz visita o Santa Catarina-SC, no Alfredão, às 15h. No domingo, o Guarany de Bagé recebe o Cascavel-PR no Estrela D'Alva, às 16h. Já o Brasil-Pel enfrenta o São Joseense-PR no Estádio do Pinhão, no mesmo horário. E o São José duela com o Marcílio Dias-SC no Passo D'Areia, às 18h.
Brasileirão Feminino - Pela 12ª rodada, as Gurias Coloradas recebem o Flamengo, sexta-feira, às 21h30min, no Sesc Protásio Alves. Já as Mosqueteiras visita o Juventude na Montanha dos Vinhedos, domingo, às 15h.
Copa do Mundo - O goleiro Manuel Neuer, de 40 anos, é o destaque da lista de convocados da seleção da Alemanha que foi anunciada nesta quinta-feira para a disputa do Mundial. Os comandados por Julian Nagelsmann vão em busca do pentacampeonato.
Copa do Brasil Feminina - O Gre-Nal da 3ª fase do torneio já tem data e hora definidos. Disputado em jogo único, a partida entre as Gurias Coloradas e as Mosqueteiras será na próxima quarta-feira, às 18h30min, no Beira-Rio. Quem vencer avança às oitavas de final.
Fórmula 1 - Neste domingo, Às 17h, ocorre o GP do Canadá. A prova Sprint ocorre no sábado, Às 13h, e a classificação, às 17h. Kimi Antonelli, da Mercedes, lidera com 100 pontos, seguido pelo companheiro de equipe George Russel (80) e Charles Leclrec (59).
Tênis - João Fonseca e Bia Haddad Maia conheceram nesta quinta-feira seus respectivos adversários na estreia em Roland Garros. O carioca fará sua estreia no domingo contra um vencedor da qualificatória ou um dos melhores perdedores. Já a paulista estreia contra a britânica Francesca Jones, número 105 do mundo, no mesmo dia. Ambos ainda não tiveram seus horários definidos.