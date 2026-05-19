Grêmio x Palestino-CHI: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Grêmio recebe nesta quarta-feira (20), às 21h, para enfrentar o Palestino, do Chile, para se manter vivo na disputa pela vaga direta para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Tricolor é o vice-líder do grupo F na competição e precisa de uma vitória na 5ª rodada do torneio para seguir na cola do 1° colocado Montevideo City Torque.
Apenas o líder de cada grupo avança para as oitavas, os segundo colocados garantem vaga nos playoffs, que será uma disputa de mata contra os 3° colocados da fase de grupos da Copa Libertadores. Com quatro jogos, os gaúchos somam sete pontos e caso vençam nesta quarta-feira passam a depender apenas de si, já que na última rodada encaram o Montevideo City Torque, também na Arena.
O técnico Luís Castro tem uma baixa importante para o confronto. Gustavo Martins ainda não se recuperou de edema na coxa direita e fica de fora. Por outro lado, o lateral-direito Pavón está de volta depois de cumprir suspensão automática no embate com o Bahia no final de semana.
Já os chilenos, do técnico Guillermo Farré, chegam em um momento de instabilidade para a partida. Mesmo com a goleada de 5 a 1 aplicada sobre o La Serena, a equipe é a 9ª colocada, entre 16, no Campeonato Chileno. Na Sul-Americana, ocupam a lanterna do grupo e não têm mais chances de se classificar direto às oitavas de final, além de precisar reagir imediatamente para manter vivo o sonho de chegar aos playoffs.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES;
Grêmio: Weverton; Luís Eduardo, Wagner Leonardo e Viery; Pavón, Léo Pérez, Noriega e Pedro Gabriel; Gabriel Mec, Amuzu (Enamorado) e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.
Palestino: Pérez; Garguez, Espinoza, Roco e Zuñiga; Fernández (Meza), Gallegos, Montes, Carrasco e Munder; Da Silva. Técnico: Guillermo Farré.
Arbitragem: Carlos Benítez (PAR) será auxiliado por Roberto Cañete (PAR) e José Villagra (PAR). No VAR, Kevin Pazmino (EQU).
SERVIÇO BAHIA X GRÊMIO:
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre-RS;
Data e hora: Quarta-feira (20), às 21h;
Transmissão: Paramount+;
Ingressos: Podem ser adquiridos no Gremio.net.
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