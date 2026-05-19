Libertadores - Pela 5ª rodada da fase de grupos, nesta quarta-feira (20), às 21h30min, os dois principais candidatos ao título entram em campo. O Flamengo recebe o Estudiantes no Maracanã, enquanto o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño na Nubank Arena. Sul-Americana - Pela 5ª rodada da fase de grupos, às 19h, Santos e San Lorenzo e Olímpia x Vasco, às 21h, Independiente Petrolero x Botafogo, e às 21h30min, River Plate x Bragantino. Botafogo - Convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, o volante Danilo foi afastado pelo Alvinegro e não participará dos próximos treinos e jogos do time. Com Palmeiras e Flamengo de olho na contratação, se o jogador completar o 13º jogo no Brasileirão não poderá atuar por outra equipe. Até agora, ele disputou 12 partidas no torneio. A prioridade de Danilo é retornar para a Europa em um time que dispute títulos. Copa do Mundo - Liderado pelo veterano astro Cristiano Ronaldo, Portugal anunciou na manhã desta terça-feira (18) a lista de jogadores que vão defender a seleção no Mundial deste ano. O técnico Roberto Martínez terá sob o seu comando uma geração de jogadores em destaque como Vitinha, Bruno Fernandes, João Neves e Bernardo Silva. No entanto, mais uma vez as atenções ficam voltadas para o camisa sete. O atleta de 41 anos viaja com a seleção para jogar a sua sexta Copa do Mundo. Futebol Internacional - Sylvinho não é mais o técnico da seleção da Albânia. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela federação local. O treinador brasileiro encerra o seu ciclo após três anos e meio de trabalho. A decisão acontece após a eliminação da equipe nacional na repescagem da Copa do Mundo. Premier League - O Arsenal foi coroado nesta terça-feira (19) campeão inglês depois de 22 anos. Os Gunners nem precisaram entrar em campo, já que o Manchester City empatou com o Bournemouth fora de casa em 1 a 1 e, mesmo faltando apenas uma rodada, não conseguem alcançar a pontuação do time de Londres. Comandados por Miguel Arteta, a equipe conquistou o 14º título da liga na história. Correção - O jogo de estreia do Brasil, contra Marrocos, será disputado no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e não no estádio Azteca, palco da conquista do tricampeonato em 1970, como publicado na edição de terça-feira.