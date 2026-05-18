Libertadores - Pela 5ª rodada, nesta terça-feira, às 19h, tem Fluminense x Bolívar-BOL, às 21h, Always Ready-BOL x Mirassol e às 21h30min, Boca Júniors x Cruzeiro.
Sul-Americana - Hoje, às 21h30min, o São Paulo vai à Colômbia encarar o Millonarios, no estádio El Campín, em Bogotá. Além do adversário, a equipe também terá que superar a altitude de 2.640 metros acima do nível do mar.
Real Madrid - A rede de TV Sky Sports noticiou que o clube acertou o retorno do técnico português José Mourinho ao comando dos merengues. Em sua primeira passagem, o treinador alcançou o título histórico da La Liga com 100 pontos. O "special one" ainda tem contrato com o Benfica, de Portugal, mas o acordo prevê rompimento mediante a pagamento de uma multa no valor de 2,6 milhões de libras.
Tênis - O tenista de Joinville, Pedro Boscardin fez história na sua primeira qualificatória de Grand Slam, em Roland Garros. O catarinense, de 23 anos, eliminou o georgiano Nikoloz Basilashvili, parciais de 7/6 e 6/4. Basilashvili já foi top 20 mundial e atualmente ocupa a 115ª posição.
Tênis 2 - Corentin Moutet, número 32 no ranking, teve uma reação inusitada nesta segunda-feira na derrota para Alejandro Davidovich Fokina, 23, quando não conseguiu defender um ataque na estreia do ATP 500 de Hamburgo. O francês foi advertido por baixar o calção ao não conseguir defender o ataque do oponente. O confronto foi decidido em dois sets diretos, com parciais iguais de 6/4.
Futebol Internacional - Os jornais da Inglaterra, como BBC e The Athletic, noticiaram que o técnico Pep Guardiola vai deixar o comando do Manchester City após 10 anos à frente da equipe no final da temporada. A despedida do treinador deve ser no próximo jogo diante do Aston Villa, na última rodada da Premier League. Pelos "Citzens" ele acumulou 20 títulos, incluindo a inédita Copa dos Campeões.
Vôlei - Fabi Alvim, Alison Cerutti e Ary Graça foram selecionados para o Hall da Fama da modalidade em 2026. Brasileiros e outros seis atletas serão eternizados no mural que homenageia os ícones da modalidade em cerimônia que será realizada no mês de outubro, nos Estados Unidos.
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