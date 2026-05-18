Seleção Brasileira - Nesta segunda-feira, às 17h, o técnico Carlo Ancelotti vai convocar os 26 jogadores que vão representar o Brasil na Copa do Mundo do Canadá, Estados Unidos e México. O grupo que vai em busca do hexacampeonato, tenta evitar que a amarelinha amargue o maior jejum sem títulos da competição. A última que o País levantou a taça foi em 2002, há 24 anos, mesma seca vivida entre os títulos de 1970 e 1994. Neymar está entre os 55 na pré-lista da competição e vive a expectativa de ser chamado, mesmo sem nunca ter sido convocado pelo italiano neste ciclo de Mundial. Weverton, goleiro do Grêmio, também aparece na relação, mas não deve estar no grupo final.



Brasileirão Feminino - Pela 11ª rodada, no sábado, teve Grêmio 3x0 Mixto e Bahia 3x0 Inter. Na segunda-feira, às 20h, jogam São Paulo x Juventude.



Série B - Pela 9ª rodada, neste sábado, teve São Bernardo 1x1 América-MG, Operário-PR 2x6, Goiás 1x0 Botafogo-SP, Cuiabá 0x0 Novorizontino. No domingo, jogaram Athletic-MG 1x1 Juventude, Vila Nova-GO x Avaí*, Ceará x Fortaleza, Criciúma x Atlético-GO , Sport x CRB. Nesta segunda-feira, Ponte Preta x Londrina encerram a rodada.



Série C - Pela 7ª rodada, neste sábado, o Ypiranga foi goleado pelo Maringá por 4 a 1. No domingo o Caxias venceu o Paysandu por 2 a 0.



Série D - Teve confronto entre gaúchos na 7ª rodada da competição. Pelo Grupo A15, o São Luiz venceu o Guarany de Bagé por 2 a 0. No Grupo A16, Brasil-Pel e São José empataram em 0 a 0.



Arbitragem - Durante a derrota do Santos por 3 a 0 para o Coritiba. Neymar foi substituído por engano enquanto recebia uma massagem fora do campo. Como mostrado em papel entregue pela comissão santista ao 4° arbitro pelo próprio camisa 10, Escobar é quem deveria ter saído para a entrada de Robinho Jr. Apesar de confirmada a lambança e dos protestos do craque, que levou cartão amarelo por invadir o gramado, a substituição já havia sido consolidada e não foi revertida pelo juiz.



Tênis - O número 1 do ranking da ATP, Jannik Sinner venceu Casper Ruud (25) por 2 sets a 0, parciais de 6/4, 6/4 e garantiu o título do Master 1.000 de Roma. Com a conquista o italiano completou o ‘’Golden Masters’’, quando um tenista se torna campeão de todos os nove torneios da categoria. Ele é apenas o segundo atleta a alcançar o feito, depois de Novak Djokovic.