Em noite inspirada do ataque Inter goleia Vasco no Beira-Rio

O Inter não tomou conhecimento do Vasco no Beira-Rio e goleou por 4 a 1 na noite deste sábado na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória foi embalada pelo trio de ataque, todos os gols saíram dos pés de Alerrando, Carbonero e Bernabei e reforça a fase da equipe que chegou ao seu sétimo jogo invicto, com cinco vitórias e dois empates. Com os três pontos somados, o Colorado chega aos 21 e se aproxima da parte de cima da tabela.



Antes do apito inicial, o Alvirrubro teve uma baixa. Rochet, que havia reassumido a titularidade nas metas vermelhas após retornar de lesão, sentiu um desconforto na lombar e ficou fora da partida. Anthoni foi chamado para a posição.



O Inter fez questão de mostrar que não seria um anfitrião receptivo desde o primeiro segundo de jogo. O Colorado pressionava alto, sem dar chances para o Vasco respirar. Mas a primeira grande chance foi dos cariocas. Aos três minutos, Andrés Gómez recebeu de Nuno dentro da área, limpou Juninho e com o gol todo aberto, mandou por cima, perdendo a oportunidade. A resposta veio logo na sequência, Bruno Gomes lançou Vitinho, que recebeu, adiantou e finalizou na rede pelo lado de fora.



O ritmo seguiu frenético, com as duas equipes buscando o ataque o tempo inteiro. Aos 9, os gaúchos conseguiram balançar as redes. Bruno Henrique tentou um lançamento, a bola desviou no caminho, subiu e caiu atrás de toda marcação à feição para Gabriel Mercado de cabeça colocar no canto direito, fora do alcance do goleiro Léo Jardim. Mas apesar do assistente não ter marcado nada, o VAR revisou a posição do zagueiro e marcou impedimento, gol anulado.



Nos minutos seguintes, o jogo desacelerou. O Cruzmaltino era mais cuidadoso com as saídas, enquanto o Alvirrubro seguia com a bola, mas arriscava menos. Aos 20 minutos, o Vasco voltou a se arriscar no ataque, e pagou um preço alto. Depois de cruzamento cortado de Puma Rodríguez, Bernabei ficou com a posse e lançou Carbonero, o ataque apareceu sozinho, avançou e tocou na saída de Léo Jardim para abrir o placar.



O colombiano celebrou muito com muito entusiasmo, tirou a camisa, colocou em cima da bandeirinha de escanteio e ergueu para a massa nas arquibancadas do Beira-Rio. A festa gerou um cartão amarelo, como o atleta já estava pendurado, ele está fora do próximo compromisso dos gaúchos.



Mesmo com a vantagem recém adquirida, o Inter seguiu pressionando e logo aos 24, voltou a balançar as redes. Léo Jardim errou a saída de bola e deu um passe para Carbonero, que rapidamente acionou Alerrandro finalizar no cantinho e ampliar.



Na segunda metade da primeira etapa, o cenário do jogo mudou. O Vasco não se entregou e se jogou para o ataque. Mas as tentativas paravam na defesa bem postada do Colorado, que buscava os contra-ataques para tentar matar o jogo. Nenhum dos dois times teve sucesso nas estratégias e aos 48 minutos o árbitro Ramon Abatti Abel encerrou o primeiro tempo.



O primeiro tempo foi bastante movimentado, com dois times abertos e buscando o resultado. O Inter era claramente melhor e aproveitou as oportunidades que teve para conquistar a vantagem de dois gols. O Vasco não se entregou e seguiu tentando diminuir a diferença até o minuto final, mas encontrava poucos espaços e ainda dava espaços no contra ataque.



Os cariocas voltaram do intervalo determinados a buscar o resultado. Antes do primeiro minuto, Andrés Gómez finalizou dentro da área e obrigou Anthoni a fazer grande defesa. Os cariocas seguiram atacando, mas a melhor chance até então veio após falha na saída da defesa que resultou no chute de Bernabei, mas Léo Jardim mandou para escanteio.



Aos 16 minutos, o Colorado voltou a levantar o torcedor no Beira-Rio. Bernabei roubou ainda na defesa, tocou para Alerrandro que acionou Carbonero pela direita, o atacante cruzou para Bernabei terminar a jogada que começou e aumentar a vantagem para três. O trio ofensivo voltou a aparecer nove minutos depois. Bernabei de novo iniciou a jogada pela ponta, cruzou para Alerrandro fazer a parede e ajeitar para Carbonero deixar o seu segundo e o quarto gol do Inter na partida.



Nos minutos finais, o jogo seguiu movimentado. O Alvirrubro seguiu pressionando e o Vasco não desistia. Aos 39, Andrés Gomes recebeu dentro da área, driblou Bruno Henrique e mandou para o fundo da rede, descontando. Já nos acréscimos, Carlos Cuesta fez falta dura em Allex e acabou expulso.



Aos 49, o árbitro Ramon Abatti Abel apontou o meio de campo para dar números finais à goleada. Agora o Inter terá uma semana para se preparar para o próximo compromisso, diante do Bragantino, em Bragança Paulista, no próximo sábado, às 17h, pela 17ª rodada do Brasileirão.



Inter (4) - Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Matheus Bahia; Villagra e Bruno Henrique; Vitinho, Carbonero e Bernabei; Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.



Vasco (1) - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Hugo Moura e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Brenner e Andrés Gómez. Técnico: Renato Gaúcho.



Arbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

