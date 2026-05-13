Copa do Brasil - Nesta quinta-feira serão definidas as últimas vagas para as oitavas de final da competição. Às 18h, tem Chapecoense (0) x (1) Botafogo, às 19h, Atlético-GO (0) x (0) Athlético-PR, às 19h30min, Corinthians (1) x (0) Barra-SC, às 20h, CRB (1) x (2) Fortaleza e, às 21h30min, Vitória (1) x (2) Flamengo.
Libertadores - A Conmebol decidiu punir o Independiente Medellín-COL, após a confusão no início do jogo contra o Flamengo, pela fase de grupos, na semana passada. A equipe de Medellín não poderá ter torcedores nas arquibancadas pelo restante da fase de grupos.
Apostas Esportivas - A Polícia Federal criou um grupo para investigar casos de manipulação de resultados esportivos, fraudes em apostas e combater as bets ilegais, de acordo com boletim interno da corporação. Lançado às vésperas da Copa do Mundo, o setor funcionará por pelo menos um ano e terá também como responsabilidade apurar a corrupção de agentes esportivos, lavagem de dinheiro e crimes financeiros, além de elaborar relatórios de inteligência.
Futebol Internacional - Cristo Fernandez, ator que interpretou o jogador Dani Rojas na série Ted Lasso, assinou contrato profissional com o El Paso Locomotive, time da United Soccer League (USL), liga equivalente à segunda e à terceira divisões do futebol dos Estados Unidos. Fernandez atuará como atacante, mesma posição de seu personagem no programa.
Boxe - O boxeador colombiano Yeiner Andres Gomez Sandoval foi encontrado morto e desmembrado no rio Magdalena, próximo à cidade de Barranquilla, na Colômbia, na última segunda-feira. O corpo foi localizado por pescadores um dia após o atleta perder sua primeira luta profissional.
Luto - A maratonista etíope Yebrgual Melese morreu aos 36 anos, após sentir-se mal durante um treino. De acordo com informações da mídia local, ela sofreu uma emergência médica e foi levada a um hospital, mas não resistiu. Melese se preparava para participar na maratona de Ottawa, no Canadá. Melese tinha conquistas importantes no currículo, incluindo um segundo lugar na maratona de Chicago -uma das sete mais importantes do mundo-, e venceu as maratonas de Houston, Xangai e Praga, além das meias-maratonas de Paris, duas vezes, e Lisboa.
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