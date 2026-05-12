Copa do Brasil - Pela 5ª fase da competição, os jogos da volta desta quarta-feira (13), às 19h, Juventude (0) x (1) São Paulo e Vasco (2) x (0) Paysandu. Às 19h30min, Coritiba (0) x (0) Santos, às 20h30min, Mirassol (1) x (1) Bragantino. Às 21h30min, Jacuipense (0) x (3) Palmeiras, Ceará (1) x (2) Atlético-MG e Remo (3) x (1) Bahia. Flamengo - A procuradoria do STJD denunciou o Rubro-Negro pelas confusões nos arredores do Maracanã antes e depois do clássico contra o Vasco, no último dia 3. A partida válida pelo Campeonato Brasileiro terminou empatada por 2 a 2. O time da Gávea pode perder o mando de campo entre uma e dez partidas, além de receber uma multa de R$ 100,00 a R$ 100 mil. Corinthians - O Timão encerrou o primeiro trimestre de 2026 com um déficit acumulado de de R$ 131,1 milhões, valor consideravelmente superior ao saldo negativo de R$ 36,4 milhões inicialmente projetado no orçamento para o período. Um dos motivos foi a estratégia da diretoria de não realizar a venda de atletas na primeira janela de transferências para valorizar os ativos e priorizar o desempenho na Copa Libertadores. Barcelona - O técnico do clube catalão, Hansi Flick, confirmou a renovação do seu contrato até 2028, com possibilidade de extensão de mais um ano. O alemão conquistou recentemente o bicampeonato espanhol pelos culés e agora almeja conquistar a Liga dos Campeões. Sevilla - Sergio Ramos está a um passo de comprar o clube que o revelou. O ex-zagueiro do Real e os sócios da empresa Five Eleven Capital chegaram a um acordo para pagar 450 milhões de euros pelo clube espanhol, valor equivalente a R$ 2,5 bilhões na cotação atual. A transação agora depende apenas da aprovação do Conselho Superior do Esporte (CSD) e da assinatura dos contratos. Tênis - Bia Haddad foi eliminada na estreia do WTA 125 de Paris. Nesta terça-feira, a número 78 do mundo foi dominada pela francesa Diane Parry (108ª do ranking) e perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Falecimento - Brandon Clarke, jogador do Memphis Grizzlies, morreu aos 29 anos. A morte do atleta foi confirmada por seu agente através das redes sociais da Priority Sports, mas a causa ainda não foi divulgada, e a suspeita é de overdose. Clarke jogou no Memphis Grizzlies durante os sete anos que esteve na NBA. Ele foi draftado pela equipe na primeira rodada de 2019.