Copa do Brasil - Pela partida de volta da 5ª fase da competição, nesta terça-feira, às 21h30min, tem Cruzeiro x Goiás e Fluminense x Operário-PR. Seleção brasileira - Nesta segunda-feira, a CBF enviou a pré-lista com os 55 convocáveis para a Copa do Mundo. Neymar aparece entre os relacionados e Estevão pode estar de fora. O entendimento é que o atacante do Chelsea não se recuperará nem mesmo a tempo de uma eventual classificação para a fase de mata-mata. Copa do Mundo - Responsável por eliminar a Itália nas Eliminatórias, a Bósnia e Herzegovina anunciou a lista de 26 convocados para a disputa do Mundial, que inicia dia 11 de junho. A seleção europeia é a primeira das 48 equipes classificadas a divulgar a relação de convocados. A Bósnia faz parte do grupo B, ao lado do coanfitrião Canadá, do Catar e da Suíça. O Brasil anuncia sua lista de convocados no dia 18 de maio. Argentina - A seleção divulgou a pré-lista oficial com 55 jogadores para a Copa do Mundo de 2026. Flaco López e Giay, do Palmeiras, são os únicos integrantes que atuam no futebol brasileiro. A grande ausência fica por conta do atacante Paolo Dybala, da Roma. A seleção está no Grupo J, ao lado de Argélia, Áustria e Jordânia. Mesmo punido, Prestianni está na relação. O atacante do Benfica perderá dois jogos do Mundial - caso esteja na lista final - após a Fifa aceitar o pedido de extensão mundial da pena por discriminação contra Vini Jr, do Real Madrid, em jogo pela Liga dos Campeões. Botafogo - Os cariocas receberam mais um transfer ban pela dívida com o Atlanta United na transferência de Thiago Almada e seguem proibidos de inscrever novos atletas. O clube tem três punições em vigor e, de acordo com a última aplicada pela Fifa, está proibido de registrar novos jogadores por prazo indeterminado. São Paulo - Harry Massis, presidente do São Paulo, bancou a permanência de Roger Machado após a derrota para o Corinthians, no último domingo, em Itaquera, pelo Brasileirão. Em áudio vazado que enviou a um amigo depois do clássico, o dirigente demonstrou irritação com os pedidos por uma troca no comando técnico e afirmou que o clube não tem condições financeiras de buscar um novo treinador no mercado.

