Série B - Resultados da 8ª rodada, Goiás 1x0 Vila Nova, Athletic 0x0 Cuiabá, Ponte Preta 1x3 Sport, Ceará 0x1 Atlético-GO, CRB 3x0 Operário e Juventude 0x0 Criciúma. No domingo (10), Náutico 4x0 América-MG. Avaí x Fortaleza e Novorizontino x Botafogo-SP, ainda não haviam terminado até o fechamento desta edição Série D - Pela 6ª rodada do campeonato, no sábado (9), o Brasil-Pel perdeu para o Marcílio Dias-SC no Hercílio Luz, por 4 a 1. Já o São José venceu por 1 a 0 o Azuriz-PR no Passo D’Areia. No domingo (10), o São Luiz triunfou sobre o Cianorte-PR no Olímpico Albino Turbay por 1 a 0, e o Guarany de Bagé superou o Santa Catarina-SC no Estrela d’Alva por 1 a 0. Brasileirão Feminino - Pela 10ª rodada da competição, neste domingo, as Mosqueteira venceram o Bragantino por 3 a 0, fora de casa. Nesta segunda, as Gurias Jaconeras enfrentam o Vitória no Manoel Barradas, às 15h. Já às 18h, as Gurias Coloradas recebem o Botafogo no Sesc Protásio Alves. Futebol Internacional - No El Clássico que decidia se o Barcelona levantaria a taça contra seu maior rival, a equipe catalã superou o Real Madrid no Camp Nou por 2 a 0 e conquistou o troféu da Liga Espanhola. Com gols de Rashford e Ferran Torres, os comandados de Hansi Flick venceram o bicampeonato consecutivo e o 29º título da competição pelo clube. Vôlei - O Cruzeiro se sagrou decacampeão da Superliga masculina de vôlei. Neste domingo, o time mineiro dominou o Campinas e venceu por 3 sets a 0 a final no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, parciais de 25/14, 27/25 e 25/21. A equipe conquistou o décimo título do maior campeão nacional, o segundo consecutivo. Lucão foi eleito o MVP do campeonato. Canoagem - Os brasileiros Gabriel Assunção e Jacky Godmann garantiram a medalha de bronze na prova do C2 500 metros masculino na etapa de Szeged da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade, no domingo (10), na Hungria. No sábado (9), o campeão olímpico Isaquias Queiroz foi vice-campeão no C1 500 metros. Judô - Os judocas brasileiros conquistaram uma medalha de prata e duas de bronze neste domingo, último dia de disputas do Grand Slam de Astana, no Cazaquistão. Guilherme Schimidt foi vice-campeão na categoria até 90kg, enquanto Beatriz Freitas (-78kg) e Leonardo Gonçalves (-100kg) ficaram com os bronzes. O Brasil terminou a competição com sete pódios, superando as seis medalhas da última edição da etapa cazaque.