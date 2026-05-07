Série B - Pela 8ª rodada da competição, sábado (8), às 16h, Goiás x Vila Nova, às 18h, Athletic x Cuiabá, às 18h30min, Ponte Preta x Sport, às 19h, Ceará x Atlético-GO, às 20h30min, CRB x Operário, e às 21h15min, Juventude x Criciúma. No domingo (10), às 16h, Náutico x América-MG, às 18h30min, Avaí x Fortaleza, e às 19h30min, Novorizontino x Botafogo-SP. Série C - Pela 6ª rodada, o Caxias enfrenta o Barra-SC na Arena Barra, domingo (10), às 17h. No mesmo dia, às 19h30min, o Ypiranga duela contra o Brusque no Augusto Bauer. Série D - Pela 6ª rodada do campeonato, sábado (9), às 18h, o Brasil-Pel enfrenta o Marcílio Dias-SC no Hercílio Luz. Às 19h, o São José recebe o Azuriz-PR no Passo D’Areia. No domingo (10), às 16h, o São Luiz duela com o Cianorte-PR no Olímpico Albino Turbay. No mesmo horário o Guarany de Bagé joga contra o Santa Catarina-SC no Estrela d’Alva. Brasileirão Feminino - As Mosqueteiras duelam contra o Bragantino, domingo (10), às 17h, no Benitão, pela 10ª rodada da competição. Seleção - Às vésperas da última convocação para o Mundial de 2026, o presidente da CBF, Samir Xaud, voltou a garantir a permanência de Carlo Ancelotti até o ciclo para a Copa do Mundo de 2030. O atual acordo do italiano termina justamente após a competição deste meio de ano. Copa do Mundo - A Fifa anunciou uma mudança na produtora do álbum de figurinhas da Copa do Mundo. A partir de 2031, a Fanatics assumirá os colecionáveis ligados às competições da entidade, encerrando a histórica parceria de mais de 60 anos com a Panini. Portanto, o último álbum da empresa será o de 2030. Real Madrid - A poucas horas do clássico que pode dar ou não o título da La Liga para o Barcelona, o vestiário merengue entrou em crise. Valverde e Tchouaméni se desentenderam no treinamento de quinta-feira (7) e chegaram a trocar socos. O uruguaio inclusive caiu no chão e ficou desacordado, tendo sido diagnosticado com traumatismo cranioencefálico, e está de fora do confronto no domingo (10). Tênis - João Fonseca (29º) já sabe qual será o primeiro adversário no Masters 1000 de Roma. Trata-se de Hamad Medjedovic (67º), que se classificou ao vencer Valentin Royer (71º) por 2 sets a 0 nesta quarta-feira (6), com parciais de 6/4 e 6/4, na primeira rodada do torneio italiano. O confronto será neste sábado (9), ainda sem horário definido.