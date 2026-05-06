Liga dos Campeões - PSG e Bayern de Munique empataram em 1 a 1 na partida de volta da semifinal, ontem. No primeiro jogo, os franceses haviam vencido por 5 a 4 e com isso avançam à decisão. A grande final contra o Arsenal será na Arena Puskás, em Budapeste, na Hungria, dia 30, às 13h. Libertadores - Pela 4ª rodada da fase de grupos, nesta quinta-feira, às 19h, o Mirassol recebe a LDU-EQU e, às 21h30min, o Flamengo vai a Medellín, na Colômbia, encarar o Independiente. Sul-Americana - Pela 4ª rodada da fase de grupos, às 19h, o São Paulo vai ao Chile enfrentar o Deportivo O'Higgins e, às 21h30min, é a vez do Bragantino pisar na Bolívia para medir forças com o Blooming. Fluminense - Depois de uma longa novela, que teve início ainda no começo do ano, o clube carioca finalmente anunciou a contratação do atacante Hulk. O atleta foi liberado do Atlético-MG sem custos e assinou contrato com o Tricolor das Laranjeiras até o fim de 2027. Fifa - Os jogadores sul-americanos que forem convocados por suas seleções para a Copa do Mundo poderão jogar a última rodada da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana, previstas entre os dias 25 e 29 de maio. A liberação foi feita a pedido da Conmebol, que argumentou a equiparação aos atletas de equipes europeias envolvidas na final da Liga dos Campeões, em 30 de maio. Racismo - O Comitê Disciplinar da Fifa estendeu a punição do atacante argentino Gianluca Prestianni para todas as competições. O jogador do Benfica foi punido pela Uefa com seis jogos de suspensão "por conduta discriminatória" contra o brasileiro Vini Jr durante o confronto entre o time português e o Real Madrid, pela Champions League. Walter - O centroavante campeão da Libertadores de 2010 pelo Inter e com passagens por diversos clubes do País e pelo Porto de Portugal está de casa nova. Aos 36 anos, o jogador de 36 anos acertou com o Farroupilha, de Pelotas, para a temporada de 2026. Tênis - Bia Haddad está eliminada do WTA 1000 de Roma. A brasileira perdeu, nesta quarta-feira, por 2 sets a 0 (7/6 e 6/4), para a francesa Leolia Jeanjean em sua estreia no torneio italiano. A tenista foi eliminada no primeiro embate da chave principal de todos os WTA 1000 que disputou este ano. Ela é a 78ª colocada no ranking mundial.

