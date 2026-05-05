Brasil-Pel x Inter: onde assistir, horário e escalações da final da Recopa Gaúcha

Chegou a hora de decidir quem vai levar para casa o título da Recopa Gaúcha. Nesta quarta-feira (6), às 20h, o Inter, que venceu o Campeonato Gaúcho de 2025, e o Brasil de Pelotas, ganhador da Copa FGF, se enfrentam em jogo único valendo a taça no estádio Bento Freitas, casa do Xavante.



Seguindo o planejamento do Colorado, que tem o Campeonato Brasileiro como foco principal, o técnico Paulo Pezzolano deve poupar atletas e entrar em campo com um time reserva. Dentre os titulares habituais, apenas Anthoni deve ser mantido.



Sem os titulares, jogadores que vinham tendo pouca minutagem terão oportunidade de impressionar o comandante, assim como os jovens. Paulinho e Ronaldo voltarão a atuar juntos no meio-campo. Benjamin também compõe o setor e terá a primeira chance no time principal desde o Gauchão. O ataque será formado por Kayky e Raikkonen.



O Brasil de Pelotas vai para o confronto com força total para buscar o título inédito. Desde a criação do torneio em 2014, essa será a primeira participação do clube. O técnico Gilson Maciel aposta em mudanças na escalação para aproveitar o estilo de jogo dos adversários. Andrey, que se destacou ao entrar no último compromisso do Xavante, na derrota para o Marcílio Dias, pela Série D, assume a ponta direita. No meio, Germano Venício e Givigi disputam duas vagas.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Brasil de Pelotas - Edson, Tiago Baiano, Tony Lucas, Lula e Matheus Streit; Júlio Simas, Venicio, Denis Germano, Andrey (Givigi), Robinho e Iury Tanque. Técnico: Gilson Maciel.



Inter - Anthoni; Aguirre, Clayton Sampaio, Juninho e Alisson; Ronaldo, Benjamin, Paulinho e Tabata; Kayky e Raykkonen. Técnico: Paulo Pezzolano.



Arbitragem: O quarteto será formado pelos gaúchos Francisco Soares Dias, auxiliado por Otávio Legramanti e Conrado Bittencourt Berger e no VAR, Douglas Schwengber da Silva



SERVIÇO BRASIL-PEL X INTER



Local: Estádio Bento Freitas, Pelotas-RS;



Data e hora: Quarta-feira (6), às 20h;



Transmissão: GZH e ge.globo.

