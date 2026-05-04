Liga dos Campeões - O primeiro finalista do torneio será decidido nesta terça-feira, às 16h. Depois de um empate em 1 a 1 na Espanha, o Arsenal recebe o Atlético de Madrid no Emirates Stadium em Londres pela volta das semifinais. Libertadores - Nesta terça-feira, às 19h, o Palmeiras vai a Lima, no Peru, enfrentar o Sporting Cristal pela 4ª rodada da fase de grupos. Sul-Americana - Pela 4ª rodada da competição, nesta terça-feira, às 19h, tem Juventud-URU x Atlético-MG e às 21h30min, jogam Deportivo Recoleta-PAR x Santos. Seleção brasileira - O meia-atacante Estêvão viajou ao Brasil no último fim de semana para dar seguimento ao tratamento da grave lesão que sofreu na coxa direita há duas semanas. O jogador utiliza a estrutura do Palmeiras, clube em que foi revelado e pelo qual atuou até o meio do ano passado. Na CBF, o entendimento é de que muito dificilmente Estêvão conseguirá se recuperar a tempo de disputar a Copa do Mundo. Santos - Os representantes do atacante Robinho Jr. enviaram ao Peixe nesta segunda-feira uma notificação extrajudicial para cobrar providências em relação ao caso ocorrido com Neymar no treinamento da manhã do último domingo. O garoto de 18 anos faz três acusações contra o camisa 10 e cobra a realização de uma reunião com o clube para tratar da rescisão contratual por "ausência de condições mínimas de segurança" no clube. Segundo Robinho Jr., Neymar "proferiu xingamentos de maneira ofensiva", aplicou uma "rasteira" e desferiu "um tapa violento no rosto". Palmeiras - O Nubank, novo detentor dos naming rights do estádio da equipe Alviverde, anunciou o novo nome do local: Nubank Parque. O banco digital havia aberto no mês passado uma votação online para definir o novo nome do estádio, chamado desde meados de 2014 de Allianz Parque. A instituição financeira firmou acordo pelos próximos oito anos, no ciclo de 2026 a 2034. São Paulo - Arboleda desembarcou no Brasil nesta segunda-feira após ficar cerca de 30 dias afastado dos compromissos da equipe paulista. O jogador compareceu ao CT da Barra Funda no início da tarde para se reunir com a diretoria e definir seu futuro. O jogador se ausentou das atividades do clube no dia 4 de abril, quando viajou para o Equador sem dar justificativas. O São Paulo deve rescindir o contrato do zagueiro equatoriano.