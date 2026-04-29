Liga dos Campeões - Pelo jogo de ida da semifinal da competição mais cobiçada da Europa, o Atlético de Madrid e o Arsenal se enfrentaram no Metropolitano e empataram em 1 a 1.
Libertadores - Pela 3ª rodada da fase de grupos, o Fluminense enfrenta o Bolívar no Hernando Siles, às 19h. Já o Corinthians recebe o Peñarol em Itaquera, às 21h.
Sul-Americana - Pela 3ª rodada da fase de grupos, o Vasco recebe o Olímpia em São Januário, às 19h, enquanto o Bragantino enfrenta o River Plate no Nabizão, às 21h30min.
Série B - Pela 7ª rodada, no sábado (2), às 16h, Botafogo-SP x Náutico, às 18h30min, Cuiabá x Criciúma, e às 20h30min, Fortaleza x Goiás. No domingo (3), às 16h, Operário x Londrina e São Bernardo x Ponte Preta, às 18h, Sport x Ceará, às 18h30min, Atlético-GO x Juventude, e às 20h30min, América-MG x CRB e Avaí x Novorizontino. Fechando a rodada na segunda-feira (4), às 19h, Vila Nova x Athletic.
Série C - Pela 5ª rodada na competição, no domingo (3), o Caxias visita o Amazonas na Arena da Amazônia, às 17h. Na segunda (4), o Ypiranga recebe o Ituano no Colosso da Lagoa, às 20h.
Série D - Pela 5ª rodada, no sábado (2), o Guarany de Bagé enfrenta o Santa Catarina no Alfredão, às 15h, enquanto o Brasil de Pelotas recebe o Marcílio Dias-SC no Bento Freitas, às 18h. No domingo (3), o São José visita o Azuriz no Os Pioneiros, às 15h30min, e o São Luiz duela com o Cianorte no 19 de Outubro, às 16h.
Brasileirão Feminino - Pela 9ª rodada, na sexta-feira (1), às 15h, as Gurias Jaconeras enfrentam o Cruzeiro no Jaconi. Às 16h, as Gurias Coloradas duelam com o Santos fora de casa, enquanto as Mosqueteiras recebem o Corinthians no Passo D’Areia, às 17h30min.
Tênis - Bia Haddad deu mais um passo no WTA 125 de La Bisbal. Nesta quarta-feira, a número 69 do mundo arrancou uma virada diante da americana Ashlyn Krueger, 108ª do ranking, por 2 sets a 1 - parciais de 6/7 (6/8), 6/4 e 6/3. Agora, a brasileira enfrenta a local Marina Bassols Ribera, na sexta-feira (1), ainda sem horário definido.
Fórmula 1 - Depois de um mês parada, a maior competição de automobilismo do mundo está de volta. Neste domingo (3), às 17h, os pilotos retornam à pista para competir no Grande Prêmio de Miami. O italiano da Mercedes, Andrea Antonelli, lidera com 72 pontos, seu companheiro de equipe, George Russell, vem logo atrás com 63 e Charles Leclerc, da Ferrari, fecha o pódio com 49.