Libertadores - Nesta quarta-feira (29) pela 3ª rodada, às 19h, tem Mirassol x Always Ready-BOL, às 21h30min, Cerro Porteño-PAR x Palmeiras e às 21h30min, Estudiantes-ARG x Flamengo.
Sul-Americana - Pela 3ª rodada, nesta quarta-feira, às 21h30min, o Atlético-MG vai a Cusco, no Peru, enfrentar o Cienciano.
Liga dos Campeões - Na última terça-feira, o PSG venceu o Bayern por 5 a 4 na partida de ida das semifinais no estádio Parc des Princes, na França. Nesta quarta-feira, às 16h, é a vez do Atlético de Madrid receber o Arsenal, no Estádio Metropolitano, na Espanha.
Seleção Brasileira - Nesta terça-feira (28), o Real Madrid divulgou que o zagueiro Éder Militão passou por uma cirurgia devido a uma ruptura do tendão proximal do bíceps femoral da perna esquerda. Ainda segundo o clube, a operação foi um sucesso, no entanto o procedimento tira o jogador da Copa do Mundo deste ano.
Real Madrid - Na busca de um técnico para substituir Álvaro Arbeloa, o presidente merengue, Florentino Pérez, já tem um nome na mira. O italiano José Mourinho é o mais cotado para assumir a posição na próxima temporada. Se a contratação for efetivada, essa será a segunda passagem de Mourinho pela equipe da capital espanhola. Entre 2010 e 2013, o comandante português esteve à frente do elenco principal.
Fifa - Nesta terça-feira, a entidade máxima do futebol anunciou que jogadores que repetirem o ato do jogador do Benfica, escondendo a boca e atacando oponentes com discriminação, serão punidos de imediato com cartão vermelho. Isto se deve após a punição de Prestianni, que tapou a boca para proferir insultos discriminatórios a Vinicius Jr, na partida entre Real Madrid e Benfica pela Liga dos Campeões.
Tênis - Bia Haddad retorna às quadras pelo WTA 125 de La Bisbal, na Espanha. Nesta quarta-feira, às 11h, a brasileira enfrenta a americana Ashlyn Kruger em busca de uma vaga nas quartas de final da competição.
Luto - O basquete internacional se despediu de um de seus nomes mais influentes. Morreu, aos 81 anos, Moncho Monsalve, figura histórica do esporte na Espanha e ex-treinador da seleção brasileira masculina. O espanhol dirigiu o Brasil entre 2008 e 2010. Sua principal conquista foi a Copa América de 2009 que garantiu uma vaga no Mundial do ano seguinte. A causa da morte não foi divulgada.
