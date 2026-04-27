Liga dos Campeões - Em busca de uma vaga na final da competição mais cobiçada da Europa, o PSG recebe o Bayern de Munique no Parc des Princes, nesta terça-feira, às 16h, no primeiro confronto da semifinal. Libertadores - Pela 3ª rodada, o Cruzeiro enfrenta o Boca Juniors no Mineirão, às 21h30min. Sul-Americana - Pela 3ª rodada da competição, o Botafogo enfrenta o Independiente Petrolero-BOL, no Nilton Santos, às 19h. Já o São Paulo duela contra o Millonarios-COL, às 21h, no El Campín, em Bogotá. Seleção - Com lesão na perna esquerda, Éder Militão embarcou nesta segunda-feira para a Finlândia. O brasileiro terá consulta com um especialista para saber se precisará operar ou se há chance de um tratamento que o possibilite jogar a Copa do Mundo. O Real Madrid, clube do jogador, está pessimista com a situação do brasileiro e acredita que seja necessário passar pela cirurgia. Neste caso, o atleta estaria fora do Mundial pela Seleção. Super Mundial - A Fifa divulgou nesta semana o ranking oficial que servirá como base para a classificação das equipes para a competição. Os mais bem colocados na lista podem receber uma vaga para o torneio, desde que dentro do limite de dois representantes do mesmo país. Entre os brasileiros, até o momento, apenas o Flamengo tem vaga garantida, por ter conquistado a Libertadores do ano passado. Quem lidera o ranking é o Palmeiras. O Inter é o 15° e o Grêmio não aparece na lista, já que não participou da principal competição continental em 2025 e 2026. Real Madrid - O clube confirmou nesta segunda-feira que Mbappé sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no empate com o Betis pelo Campeonato Espanhol. O atacante francês tem uma "lesão no músculo semitendinoso da perna esquerda". Os merengues não divulgaram o prazo de recuperação do jogador, um dos pilares do time e também da seleção francesa. CBF - Em balanço divulgado nesta segunda-feira, a entidade revelou que terminou 2025 com déficit de R$ 182,5 milhões. A confederação atribui o déficit a “regularização de passivos deixados por gestões anteriores”, incluindo os R$ 80 milhões pagos ao Icasa referente ao não acesso à Série A em 2014. Tênis - A brasileira Bia Haddad estreou pelo WTA 125 de La Bisbal, na Espanha, e venceu a local Andrea Lázaro por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/5). Agora, ela enfrentará a americana Ashlyn Krueger, quarta-feira (29), ainda sem horário definido.