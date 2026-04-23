Série B - Pela 6ª rodada da competição, nesta sexta-feira, às 20h, Ponte Preta x América-MG. Já sábado, às 20h30min, Sport x Novorizontino, e às 21h, Juventude x Londrina. No domingo, às 16h, São Bernardo x Goiás, às 18h, Ceará x Vila Nova e Operário x Fortaleza, às 20h30min, Atlético-GO x Avaí e Criciúma x CRB. Fechando a rodada na segunda-feira, às 19h, Athletic-MG x Náutico.
Série C - Pela 4ª rodada do campeonato, Caxias e Ypiranga se enfrentam no Centenário, segunda-feira, às 20h.
Série D - Pela 4ª rodada da última divisão do Campeonato Brasileiro, sábado, às 18h, o São José recebe o Brasil de Pelotas no Passo D’Areia. Já o Guarany enfrenta o São Luiz no Estrela d’Alva, domingo, às 16h.
Conmebol - A Confederação Sul-Americana de Futebol informou que prevê o pagamento de US$ 316,5 milhões (R$ 1,5 bilhão) em premiações a clubes e seleções nesta temporada. O valor é parte do orçamento aprovado nesta quinta-feira durante o Congresso da entidade, realizado em Quito, no Equador. O campeão da Libertadores pode acumular US$ 40 milhões (R$ 200 milhões). Na Sul-Americana, a equipe vencedora irá somar US$ 20 milhões (R$ 100 milhões).
Futebol Brasileiro - O BRB e a empresa concessionária da Arena Mané Garrincha e da Arena Nilson Nelson, em Brasília, anunciaram o fim do acordo de naming rights a partir desta quinta-feira, 23. Com isso, o principal estádio de Brasília deixará de ter o nome comercial Arena BRB Mané Garrincha, que carregava desde 2022, e voltará a se chamar Arena Mané Garrincha.
Tênis - João Fonseca estreia no Masters 1000 de Madri nesta sexta-feira (24) contra Marin Cilic. O duelo válido pela segunda rodada deve iniciar por volta de 15h30min. O brasileiro entrou como cabeça de chave número 27 e folgou na rodada inicial do saibro espanhol. Já o tenista croata, número 51 do ranking mundial, estreou vencendo o belga Zizou Bergs de virada por 2 a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4.
Encontro Náutico - Neste domingo, das 10h às 15h, a Praia da Alegria, em Guaíba, será palco do do evento que reunirá praticantes e interessados em esportes náuticos de canoagem, SUP e vela. A atividade é aberta ao público e contará com infraestrutura já disponível no local, como banheiros, churrasqueiras e bares.
