Copa do Brasil - Nesta quinta-feira (23), pela 5ª fase da competição, às 19h, Atlético-MG e Ceará. Às 19h30min, jogam Palmeiras x Jacuipense, e às 21h30min, Athletico-PR x Atlético-GO e Operário x Fluminense. Copa do Mundo - A participação de Estêvão no Mundial deste ano com a seleção brasileira está em "séria dúvida" após a lesão muscular sofrida pelo atacante no último sábado (18), durante duelo do Chelsea contra o Manchester United no Stamford Bridge, em Londres. Ao tentar uma arrancada aos 16 minutos do primeiro tempo, ele demonstrou estar sentindo fortes dores e caiu no gramado, precisando ser substituído. Botafogo - O juiz Leonardo de Castro Gomes concedeu decisão favorável à SAF Botafogo na ação que pede a execução de uma dívida do Lyon - resultado do emaranhado de movimentações quando o empresário ainda controlava os dois lados na Eagle. A decisão mais recente saiu nesta terça-feira (21) e dá prazo de três dias para que o clube francês pague 21 milhões de euros (R$ 137 milhões). A notícia surge no momento em que o clube carioca solicitou um pedido de recuperação judicial depois de ter sua dívida estimada em R$ 2,5 bilhões. Corinthians - A equipe paulista fechou o ano de 2025 com déficit de R$ 143,441 milhões e dívida bruta de R$ 2,723 bilhões, segundo balanço enviado ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Orientação (Cori). Chelsea - A série de maus resultados à frente do Chelsea encerrou o ciclo de Liam Rosenior à frente do time profissional. O clube inglês anunciou a demissão do profissional nesta quarta-feira. Contratado no início do ano para substituir Enzo Maresca, ele deixa o cargo depois de 107 dias. Futebol Internacional - O zagueiro Dante, que teve passagens no Bayern de Munique e na seleção brasileira, já sabe o que fará após se aposentar da carreira de jogador, ao final da temporada europeia. O defensor será técnico das categorias de base do Bayern. Aos 42 anos, ele se aposentará da carreira de jogador em junho, ao final da temporada na Europa. Ele defende o Nice, da França, desde 2016. Após isso, assumirá a equipe sub-23 do clube alemão. Correção - A foto publicada na matéria sobre a tenista Bia Haddad, na edição de quarta-feira, trazia a tenista ucraniana Elina Svitolina, diferente do que publicamos.