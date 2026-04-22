Athletic-MG x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Inter fará sua estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira (22), às 20h30min, diante do Athletic-MG. O confronto será no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, já que Arena Sicredi, estádio dos mineiros, não comporta o público exigido para esta fase da competição. O Colorado que entra em campo deve ter mudanças em relação à equipe que foi derrotada por 2 a 1 pelo Mirassol, no domingo, em casa, pelo Campeonato Brasileiro.



Mercado e Bernabei que cumpriram suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo no último compromisso, devem voltar para a equipe titular. Já na frente, Alerrandro pode ganhar uma chance por questões técnicas. Borré enfrenta a maior seca de gols desde que chegou ao Alvirrubro em 2024 e pode dar espaço para o atacante. Já Matheus Bahia e o goleiro Rochet seguem fora por lesão. Anhtoni deve ganhar sequência enquanto o uruguaio se recupera.



O Atlhetic-MG também vem de derrota, foi superado pelo Novorizontino por 2 a 1 na 5ª rodada da Série B. Apesar do último resultado, a equipe vem de uma sequência positiva. Esse foi o único revés da equipe em 15 jogos, envolvendo Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e a Segundona. Na fase anterior da competição, os mineiros eliminaram o Sport com uma vitória por 3 a 1, fora de casa. O técnico Alex vai contar com força total para o duelo.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Inter:Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique (Paulinho), Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Alerrandro (Borré). Técnico: Paulo Pezzolano.



Athletic-MG: Luan Polli; Diogo Batista, Jhonatan Silva, Belezi e Zeca; Bruninho, Jota e Ian Luccas; Kauan Rodrigues, Dixon Vera, Ronaldo Tavares. Técnico: Alex.



Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (SP) será auxiliado por Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP), no VAR, Caio Max Augusto Vieira (GO).



SERVIÇO INTER X MIRASSOL



Local: Estádio Orlando Scarpelli, Florianópolis;SC



Data e hora: Quarta-feira (22), às 20h30min;



Transmissão: Exclusiva da Amazon Prime.