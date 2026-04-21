Copa do Brasil - Nesta quarta-feira (22), pela 5ª rodada da competição, às 19h, tem Bahia x Remo e Goiás x Cruzeiro. Às 19h30min, jogam Santos x Coritiba, às 20h30min, Fortaleza x CRB, e às 21h30min Bragantino x Mirassol e Flamengo x Vitória. Série B - Pela 6ª rodada, nesta quarta-feira (22), às 21h30min, o Cuiabá recebe o Botafogo-SP. Botafogo - O clube carioca sofreu mais uma punição na Fifa e está de volta à lista de clubes com transfer ban ativo. O problema atual é uma dívida com o Ludogorets, da Bulgária, pela transferência não paga do atacante Rwan Cruz. O jogador foi contratado em fevereiro de 2025 por 8 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões). Fórmula 1 - Após reunião nesta segunda-feira (21) com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), ficou definido que o regulamento de 2026 da Fórmula 1 passará por ajustes em busca de aprimoramento. As modificações já serão implementadas no Grande Prêmio de Miami, nos Estados Unidos, agendado para o primeiro fim de semana de maio. Entre as novidades estão a redução da recarga máxima de energia nos treinos, o limite de potência máxima para dar segurança e consistência nas corridas, um novo sistema de detecção de partida e mais segurança em provas em condições de chuva. Prêmio Laureus - Conhecido como o ''Oscar dos esportes'', o evento premiou os atletas que obtiveram destaque em 2025, na segunda-feira. O nadador brasileiro Gabrielzinho, foi eleito o melhor paratleta do ano. Já os prêmios de melhores atletas ficaram com dois tenistas, Carlos Alcaraz no masculino e Aryna Sabalenka no feminino. Outros três brasileiros também foram indicados, mas João Fonseca, Yago Dora e Rayssa Leal acabaram não levando a honraria. Atletismo - Os quenianos John Korir e Sharon Lokedi sagraram-se bicampeões da maratona de Boston, considerada a mais tradicional do mundo, nesta segunda-feira (20). No masculino, Korir concluiu o percurso de 42 km em 2h1min52s, seguido por Alphonce Felix Simbu, com 2h2min47s, e Benson Kipruto, também queniano, com 2h2min50s. Os três primeiros da edição deste ano superaram o recorde anterior da prova (de 2h3min2s), alcançado por Geoffrey Mutai, em 2011. No feminino, Lokedi cruzou a linha de chegada no tempo de 2h18min51s.