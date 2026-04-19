Inter é superado por 2 a 1 pelo lanterna Mirassol e se aproxima da zona do rebaixamento

O Inter teve atuação apagada na manhã deste domingo e saiu derrotado por 2 a 1 em casa para o lanterna do Campeonato Brasileiro, o Mirassol, na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a derrota, os gaúchos chegam ao terceiro jogo sem vencer no Beira-Rio e se aproximam da zona do rebaixamento.
O Colorado começou o jogo pressionando os visitantes, enquanto o Mirassol, buscava o contra-ataque e foi assim que teve a primeira chance em chute de Alesson, defendido por Anthoni aos 5 minutos. O susto acordou o Colorado que passou a ser mais agudo na frente. Borré, Alex e Vitinho tiveram boas oportunidades, mas acabaram parando ou no goleiro Walter, ou na zaga.
Apesar da pressão, foram os paulistas que abriram o placar. Aos 21 minutos, em contra-ataque rápido, Lucas Oliveira apareceu dentro da área para, de voadora, aproveitar cruzamento e finalizar cruzado, a bola saiu fraca, mas pegou Anthoni no contrapé, 1 a 0.
Atrás no placar, o Inter precisou se reorganizar e até teve chances de empatar com chute de Aguirre de fora da área, que saiu pela linha de fundo e Bruno Gomes, que após Félix Torres ajeitar pegou mal, facilitando a defesa de Walter. Quando o primeiro tempo já se encaminhava para o final, os paulistas ampliaram. Aos 44, André Luiz recebeu lançamento e deu uma cavadinha na saída de Anthoni para marcar o segundo do Mirassol na partida.
No segundo tempo, as chances foram mais escassas. O Mirassol teve a oportunidade de matar o jogo quando Carlos Eduardo driblou Anthoni fora da área e tocou para Nathan Fogaça finalizar, mas a bola bateu na zaga. O Colorado ainda reagiu e diminuiu com Alan Patrick, nos acréscimos, mas já era tarde.
