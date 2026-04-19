Após nova derrota fora de casa no Brasileirão, Grêmio volta atenção para Copa do Brasil

No sábado (18), o Grêmio voltou a demonstrar fragilidade longe de sua casa. Sem vencer fora de Porto Alegre há quase dois meses, a equipe do técnico Luís Castro foi dominada pelo Cruzeiro e saiu de Minas Gerais com uma derrota por 2 a 0 na bagagem.



Além do resultado, o esquema com um trio de volantes se mostrou ineficaz ainda no primeiro tempo. O Cruzeiro acumulava chances e só não abriu o placar nos 45 minutos iniciais graças à grande atuação de Weverton. Já o Tricolor só chegava à frente nas individualidades de Amuzu e especialmente Enamorado, que chegou a colocar uma bola na trave. Mas no segundo tempo, nem mesmo a noite inspirada do goleiro foi suficiente para impedir que Christian abrisse o placar aos 6 minutos e Romero ampliasse aos 21 para sacramentar a derrota dos gaúchos.



Agora sob muita pressão, os comandados de Castro voltam à atenção para a estreia na Copa do Brasil diante do Confiança-SE. A partida válida pela 5ª fase da competição de mata-mata ocorre nesta terça-feira, às 19h30min, na Arena. Para o confronto, o português terá um reforço importante. O zagueiro Viery, que ficou de fora do último embate devido à suspensão automática pelo cartão vermelho no Gre-Nal 452, está de volta e deve ser titular.