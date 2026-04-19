Copa do Brasil - Nesta terça-feira (21) começa a 5ª rodada da competição de mata-mata mais importante do País. Às 17h, tem Botafogo x Chapecoense, às 19h15min, São Paulo x Juventude e às 21h30min, Barra-SC x Corinthians e Paysandu x Vasco. Seleção Feminina - O Brasil venceu o Canadá por 1 a 0 e conquistou o Fifa Series com 100% de aproveitamento na noite do último sábado (18). O confronto ocorreu na Arena Pantanal, em Cuiabá. O gol que garantiu o título foi de Aline Gomes, no primeiro minuto do segundo tempo. Série B - Neste final de semana, pela 5ª rodada do Campeonato, no sábado teve América 0x0 Sport, Náutico 0x3 São Bernardo, Vila Nova-GO 2x1 Operário, Avaí 1x2 Ponte Preta, CRB 0x1 Juventude. No domingo, jogaram Botafogo-SP 1x1 Atlético-GO, Londrina 0x0 Ceará, Goiás x Cuiabá*, Novorizontino x Athletic-MG* e Fortaleza x Criciúma*. *Partidas não haviam encerrado até o fechamento desta edição. Série C - Os dois gaúchos que disputam a 3ª divisão voltaram a campo pela 3ª rodada neste sábado. O Ypiranga bateu o Anápolis, em Erechim, por 3 a 0 e com a segunda vitória na competição, chegou a seis pontos. Já o Caxias foi derrotado por 1 a 0 pelo Volta Redonda, na casa dos adversários, e segue com três pontos. Série D - Neste final de semana teve a 3ª rodada da competição. Pelo Grupo A 15, jogaram São Luiz 4x4 Santa Catarina e Cascavel 1x0 Guarany de Bagé. Pelo Grupo A 16, duelaram Marcílio Dias 2x1 São José e Brasil-PEL 2x0 São Joseense. Brasileirão Feminino - Pela 7ª rodada, nesta segunda-feira (20), às 19h, tem São Paulo x Grêmio e às 21h, Juventude x Corinthians. Na terça-feira (21), às 19h, jogam Cruzeiro x Inter. Triatlon - A brasileira Mara Flávia Araújo morreu neste sábado (18), durante a disputa do Ironman Texas, nos Estados Unidos. Aos 38 anos, ela participava da etapa de natação quando desapareceu na água, ainda nos primeiros momentos da prova. As equipes de resgate foram acionadas rapidamente, mas a operação foi dificultada pela baixa visibilidade e o corpo de Mara foi encontrado apenas algumas horas depois com auxílio das autoridades locais. Racismo - O atacante Berto, do Operário-PR, deixou o gramado aos prantos e afirmou ter sido vítima de racismo após a derrota da equipe para o Vila Nova-GO por 2 a 1, neste sábado (18), pela Série B do Brasileirão. O jogador cabo-verdiano afirma que ouviu insultos racistas vindos da torcida no estádio OBA, em Goiânia.