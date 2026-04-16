Série B - Pela 5ª rodada da competição, nos jogos deste sábado (18), às 18h, América-MG x Sport e Náutico x São Bernardo, às 18h30min, Vila Nova x Operário-PR, às 20h30min, Avaí x Ponte Preta e às 20h45, CRB x Juventude. Já domingo (19), às 16h, Botafogo-SP x Atlético-GO e Londrina x Ceará, às 18h, Goiás x Cuiabá, às 20h, Fortaleza x Criciúma e Novorizontino x Athletic.
Série C - Pela 3ª rodada do campeonato, no sábado (18), o Caxias duela com o Volta Redonda, às 18h15min, no Raulino de Oliveira. Enquanto o Ypiranga enfrenta o Anápolis, às 19h30min, no Colosso da Lagoa, no mesmo dia.
Série D - Pela 3ª rodada da competição, no sábado (18), o São Luiz recebe o Santa Catarina no 19 de Outubro, às 16h. Às 19h, o São José enfrenta o Marcílio Dias-SC fora de casa. Já às 16h de domingo (19), o Brasil de Pelotas duela contra o São Joseense-PR no Bento Freitas, enquanto o Guarany de Bagé joga contra o Cascavel no estádio Olímpico Regional Jacy Miguel Scanagatta, no Paraná.
Corinthians - O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) denunciou, na quarta-feira (15), três ex-dirigentes e um ex-funcionário do Timão por apropriação indébita continuada e omissão qualificada e penalmente relevante. Os fatos teriam ocorrido entre 2018 e 2023, nas gestões de Andrés Sanchez e Duilio Monteiro Alves. O MP-SP também pede o ressarcimento de quase R$ 3,5 milhões que teriam sido desviados.
Televisão - O narrador Luis Roberto anunciou na madrugada desta quinta-feira (16) que deu início ao tratamento contra um tumor na região cervical. No início de abril, o jornalista foi diagnosticado com uma neoplasia durante exames de rotina, o que fez com que ele se afastasse das transmissões de futebol da Globo, inclusive da cobertura da Copa do Mundo.
Tênis - João Fonseca, atual número 30 do ranking mundial, enfrentará Ben Shelton, número 6 mundial e ex-top5, em busca de uma vaga nas semifinais do ATP 500 de Munique. Este será o primeiro confronto entre os dois tenistas. A partida está marcada para esta sexta-feira (17), não antes das 9h.
Tênis 2 - A brasileira Beatriz Haddad Maia voltou a sofrer nesta temporada e se despediu do WTA 125 de Oeiras, nesta quinta-feira, ao ser superada pela polonesa Maja Chwaliska. No duelo de tenistas canhotas, ela levou um pneu já na primeira parcial e foi derrotada por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4.
