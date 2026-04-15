Libertadores - Nesta quinta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da competição, às 19h, pelo grupo F, o Palmeiras recebe o Sporting Cristal-PER e pelo grupo A, às 21h30min, o Flamengo encara o Independiente Medellín-COL no Maracanã. Sul-Americana - Pela 2ª rodada da fase de grupos, nesta quinta-feira, pelo grupo B o Atlético-MG recebe o Juventud-URU e no grupo H o Bragantino joga em casa diante do Blooming-BOL. Liga dos Campeões - Nesta quarta-feira foram definidas as duas últimas vagas para as semifinais da competição. O Bayern, que havia levado a melhor por 2 a 1 na ida, venceu o Real Madrid por 4 a 3 e vai pegar o PSG na próxima fase. Já o Arsenal fez valer o fator casa, segurou um empate sem gols com o Sporting em Londres e avançou graças à vitória por 1 a 0 no primeiro jogo, em Portugal. Agora os ingleses terão o Atlético de Madrid como adversários. Sul-Americano sub-17 - Nesta quinta-feira, às 20h, o Brasil encara a Colômbia pela semifinal da competição que acontece no Paraguai. Equador e Argentina disputam a outra vaga na final, às 17h. Fair Play Financeiro - O prazo para a entrega de informações financeiras dos clubes das séries A e B foi adiado mais uma vez pela ANRESF (Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol). A data original era 31 de março, depois passou a ser 15 de abril e, agora, foi fixada em 11 de maio. A data de entrega dos dados foi prorrogada pelo órgão a pedidos dos clubes, que relataram dificuldades para recolher as informações. Copa do Mundo - A Fifa divulgou oficialmente, nesta quarta-feira (15), o primeiro catálogo contendo os 38 centros de treinamento selecionados para o Mundial feminino de 2027, que será no Brasil. A lista conta com quatro espaços no Rio Grande do Sul. O Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, o Clube Futebol com Vida, em Viamão, e o CT Esporte Clube Juventude e o Estádio Centenário, ambos em Caxias do Sul (RS). Tênis - João Fonseca superou Arthur Rinderknech (26) nesta quarta-feira por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2 e está nas quartas de final do ATP 500 de Munique, na Alemanha. Essa foi a segunda vitória do brasileiro sobre o francês em sete dias - a outra foi no Masters 1000 de Monte Carlo. O próximo adversário do carioca de 19 anos será o norte-americano Ben Shelton (6) nesta sexta-feira, com horário ainda a ser definido.