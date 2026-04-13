Liga dos Campeões - Nesta terça-feira, às 16h, serão decididas duas vagas para as semifinais da competição. Pela partida de volta das quartas de final, às 16h, o Barcelona tenta reverter o 2 a 0 sofrido em casa ao visitar o Atlético de Madrid, e no mesmo horário, o Liverpool recebe o PSG depois de ser derrotado por 2 a 0 em solo francês. Libertadores - Pela 2ª rodada da competição, no Grupo G, nesta terça-feira, às 23h, o Mirassol terá que encarar 2.850 metros de altitude no duelo com a LDU em Quito, no Equador. Sul-Americana - Nesta terça-feira começa a segunda rodada do torneio. Pelo Grupo C, às 19h tem São Paulo x O'Higgins-CHI, às 21h, jogam Vasco x Audax Italiano-CHI, às 21h30min, Santos x Deportivo Recoleta-PAR. Copa do Mundo - A seleção de Gana já tem definido seu comandante para o Mundial de 2026. A federação de futebol local anunciou nesta segunda-feira (13) o português Carlos Queiroz como novo comandante do time ganês. Queiroz, desta forma, vai para a sua quinta Copa do Mundo seguida aos 73 anos. Ele treinou Portugal em 2010, o Irã durante as Copas de 2014 e 2018 e o Qatar em 2022. Seleção Feminina - Depois de golear a Coreia do Sul por 5 a 1, no último sábado, as brasileiras voltam a campo nesta terça-feira, às 22h30min, para enfrentar a Zâmbia pelo Fifa Series. A partida acontece na Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso. O Brasil é uma das sedes do torneio que tem o objetivo de fomentar o futebol feminino e entre seleções menos badaladas. Tênis - Depois de boa campanha no Masters 1000, em Monte Carlo, quando chegou até a fase de quartas de final e acabou sendo eliminado por Alexander Zverev (3), João Fonseca volta às quadras na manhã desta terça-feira (14), no ATP 500 de Munique, na Alemanha, para enfrentar o chileno Alejandro Tabilo (39). Nike - Depois de circularem imagens apontando um defeito nos uniformes das seleções fornecidos pela marca, a empresa admitiu que o volume na costura dos ombros é um defeito de fabricação. Em comunicado oficial, a fabricante garantiu que o problema não afeta o desempenho da vestimenta e é apenas estético. A situação foi identificada em todas as camisas de seleções produzidas pela marca, inclusive a do Brasil.

