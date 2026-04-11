Inter e Grêmio não saem do 0 a 0 e Gre-Nal 452 termina empatado

No Gre-Nal 452, nem Grêmio nem Inter conseguiram aproveitar a chance de deixar o meio da tabela e encostar na parte de cima da tabela no Campeonato Brasileiro. O clássico válido pela 11ª rodada do Nacional terminou em um empate sem gols e as equipes seguem empatadas na classificação, agora com 13 pontos.



Como era esperado pelos sinais dados pelo técnico Luís Castro durante a semana, o Tricolor teve mudanças na escalação para o clássico. O português optou por uma formação com três volantes, com a entrada de Nardoni no lugar do meia-armador Monsalve. Outra alteração foi a preferência por Tetê no lugar de Enamorado. Já no Colorado, Paulo Pezzolano repetiu a escalação que vinha usando no Beira-Rio, com Alan Patrick na armação. A grande surpresa foi a presença de Bernabéi como lateral-esquerdo, mas a presença do jogador no onze inicial foi motivada pelo desconforto sofrido por Matheus Bahia horas antes da bola rolar.



O duelo começou com as duas equipes querendo o jogo. O Inter era quem chegava com mais perigo, mas o ímpeto não se traduzia em chances reais. A tensão também era perceptível. Antes dos 10 minutos, o árbitro Bruno Arleu de Araújo já havia dado dois cartões amarelos, para Borré no lado vermelho e Gustavo Martins no azul. A primeira finalização da partida veio justamente da falta do zagueiro gremista, mas a cobrança de Alan Patrick passou por cima da goleira defendida por Weverton.



Nos minutos seguintes a pressão dos donos da casa começou a dar mais resultado. O Grêmio tinha muitas dificuldades para sair jogando e de um erro de passe veio a oportunidade mais clara até então. Aos 17 minutos, Gustavo Martins errou o passe, Vitinho recuperou a bola e acionou Borré, o atacante arriscou, mas Weverton apareceu para evitar o gol. A resposta gremista veio com Arthur, que aos 25, aproveitou falha de Gabriel Mercado para retomar a posse, carregar, e da entrada da área soltar o pé, mas a bola passou por cima do gol. Um minuto depois, Vitinho invadiu a área e tocou para Carbonero, que dividiu com Gustavo Martins antes da intervenção de Weverton. O Inter pediu pênalti, mas o árbitro entendeu que não houve nada.



Após a metade do primeiro tempo o jogo esfriou. O Colorado seguia com a pressão na saída dos adversários, mas apesar de conseguir retomar a bola não encontrava espaços na defesa gremista. Já os visitantes apostavam nas bolas longas, sem sucesso.



Com o placar inalterado, aos 47, Bruno Arleu de Araújo apontou o meio de campo para finalizar o primeiro tempo. Os 45 minutos iniciais foram de poucas chances, quatro no total. Apesar das poucas finalizações, o Inter tinha domínio do jogo, além de não deixar os visitantes jogarem, também tinham maior volume e chegavam com mais perigo, enquanto o Grêmio insistia nas bolas longas, sem sucesso.



As duas equipes voltaram do vestiário sem alterações. Nos primeiros movimentos da segunda etapa o cenário era o mesmo, o Colorado é quem tinha a iniciativa enquanto o Grêmio jogava por uma bola, mas as chances eram escassas. A primeira oportunidade real veio apenas aos 13 minutos. Após cobrança de escanteio Viery pegou de primeira, Rochet fez bela defesa e a bola sobrou para Nardoni mandar por cima do travessão.



Na segunda metade da etapa final o jogo ganhou emoção. Aos 27, depois de desvio de Vitinho, Alerrandro apareceu sozinho na área para cabecear, mas Weverton defendeu. Menos de um minuto depois, Vitinho aproveitou o erro de saída de bola para arriscar de fora da área, mas o goleiro gremista apareceu de novo para manter o placar inalterado.



Perto do apito final, aos 43, quando a partida parecia definida, Viery fez dura falta em Thiago Maia e acabou expulso. Com um a mais o Alvirrubro partiu para o ataque para aproveitar a vantagem numérica.



Mas apesar do ímpeto o placar seguiu inalterado até os 52 minutos, quando o árbitro Bruno Arleu de Araújo apitou o fim do jogo. Com o resultado, ambas as equipes seguem empatadas no Brasileirão, agora com 13 pontos. O Grêmio se mantém à frente pelo saldo de gols. O Inter volta a campo apenas no próximo domingo (19), às 11h, para enfrentar o Mirassol pela 12ª rodada do Nacional. Já o Tricolor encara o Deportivo Riestra, da Argentina, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana.





Grêmio - Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel (Caio Paulista); Noriega, Nardoni e Arthur; Tetê (Enamorado) e Amuzu (Gabriel Mec); Carlos Vincius (Braithwaite). Técnico: Luís Castro.



Inter - Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Félix Gomes e Bernabéi; Villagra (Thiago Maia), Bruno Henrique (Paulinho) e Alan Patrick (Alan Rodríguez); Vitinho, Carbonero (Kayky) e Borré (Alerrandro). Técnico: Paulo Pezzolano.



Árbitro - Bruno Arleu de Araújo