Série B - Pela 4ª rodada da competição, nesta sexta-feira (10), às 20h30min, Criciúma x Botafogo-SP. Já no sábado (11), às 16h, Juventude x Goiás, às 18h, Ponte Preta x Vila Nova e Sport x Avaí, e às 20h30min, Ceará x Náutico. No domingo (12), às 18h, temos os seguintes confrontos: América-MG x Novorizontino, Operário-PR x Cuiabá e São Bernardo x Fortaleza. Às 20h, CRB x Athletic, e às 20h30min, Atlético-GO x Londrina.
Série C - Pela 2ª rodada, os gaúchos presentes no campeonato jogam domingo (12). Às 17h, o Caxias recebe o Confiança no Centenário. Duas horas depois, o Ypiranga enfrenta o Itabaiana fora de casa, no Mendonção.
Série D - Pela 2ª rodada da fase de grupos, os gaúchos que estão presentes na competição, no sábado (11), às 16h, São Luiz x Cascavel, e às 19h, São Joseense x São José. No domingo (12), às 15h30min, Blumenau x Brasil de Pelotas, e às 16h, Guarany x Joinville.
Copa do Mundo - A Fifa divulgou nesta quinta-feira (9) a lista de árbitros que atuarão no Mundial deste ano. O Brasil terá nove representantes na equipe de arbitragem, com três juízes principais, cinco assistentes e um VAR (árbitro assistente de vídeo). O RS terá Rafael Alves como um dos bandeirinhas representando o nosso País na arbitragem.
Palmeiras - O Allianz Parque não deve ser mais chamado assim. A WTorre, responsável pela administração da arena do Palmeiras, tem negociação avançada com o banco digital Nubank pela venda dos naming rights do estádio. O banco estaria disposto a pagar R$ 50 milhões por ano para levar seu nome à arena.
Liverpool - A Juventus colocou o brasileiro Alisson, ex-Inter, como um dos principais alvos para a próxima temporada para substituir o goleiro Di Gregorio. Para fazer a negociação, o clube da Inglaterra pensa em faturar algo próximo a 18 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões). Se este valor for confirmado, o Inter teria direito a receber cerca de R$ 5 milhões pela formação do goleiro.
Ginástica - Nesta quinta-feira (9), Gabriela Barbosa, 18, executou uma saída inédita nas barras assimétricas durante a classificatória da etapa da Copa do Mundo de Osijek, na Croácia. O movimento passará a se chamar Barbosa. Ela se junta a Daiane dos Santos (solo), Júlia Soares (trave), Lorrane Oliveira (solo) e Haine Araújo (trave), como as brasileiras que têm seus nomes em movimentos.
Tênis - Número 40 do mundo, João Fonseca vai voltar à quadra de Monte Carlo nesta sexta-feira, às 6h. Após vencer o italiano Matteo Berrettini por 2 sets a 0, com parcais 6/3 e 6/2, o brasileiro de 19 anos joga as quartas de final de um Masters 1.000 pela primeira vez em sua carreira e encara o alemão Alexander Zverev, número 3 do ranking.
