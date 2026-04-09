Fonseca precisará alcançar maior vitória na carreira para avançar no Masters 1000 de Monte Carlo

O jovem tenista brasileiro João Fonseca alcançou um feito histórico no Masters de Monte Carlo. Aos 19 anos, ele avançou às quartas de final do torneio após vencer Matteo Berrettini por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Foi apenas o segundo encontro entre os dois. No primeiro, pela Copa Davis, o italiano havia levado a melhor.
Com o resultado, Fonseca encerra um jejum de 15 anos sem brasileiros nesta fase de um torneio da série ATP Masters 1000. Antes dele, apenas Gustavo Kuerten e Thomaz Bellucci haviam chegado às quartas de final desde a criação da categoria, em 1990. Guga inclusive levantou o troféu na cidade, foi campeão em 1999 e 2001.
Agora, o carioca terá pela frente um dos maiores desafios da carreira: enfrentar Alexander Zverev, atual número 3 do mundo. A partida está marcada para a manhã desta sexta-feira (10).
Nas quartas de final, Fonseca enfrentará Zverev, atual terceiro colocado do ranking da ATP. O alemão avançou no Masters 1000 após derrotar o belga Zizou Bergs por 2 sets a 0. Caso vença, o brasileiro conquistará a maior vitória de sua carreira em termos de ranking. Ainda este ano o carioca havia enfrentado Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, números 1 e 2 no mundo respectivamente. Mas apesar de ter feito enfrentamentos duros, levando Sinner a dois tie breaks e mantendo o placar mínimo diante de Alcaraz, saiu derrotado nas duas oportunidades por 2 sets a 0. Até hoje, seu triunfo mais expressivo contra um jogador do topo ocorreu diante de Andrey Rublev - número 9 do mundo à época - no Australian Open 2025.
