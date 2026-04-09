Publicada em 09 de Abril de 2026 às 20:43

Fonseca precisará alcançar maior vitória na carreira para avançar no Masters 1000 de Monte Carlo

Ainda que pare no alemão, tenista fez história ao quebrar jejum de 15 anos

Corinne Dubreuil/ATP Tour/JC
O jovem tenista brasileiro João Fonseca alcançou um feito histórico no Masters de Monte Carlo. Aos 19 anos, ele avançou às quartas de final do torneio após vencer Matteo Berrettini por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Foi apenas o segundo encontro entre os dois. No primeiro, pela Copa Davis, o italiano havia levado a melhor.

Com o resultado, Fonseca encerra um jejum de 15 anos sem brasileiros nesta fase de um torneio da série ATP Masters 1000. Antes dele, apenas Gustavo Kuerten e Thomaz Bellucci haviam chegado às quartas de final desde a criação da categoria, em 1990. Guga inclusive levantou o troféu na cidade, foi campeão em 1999 e 2001.

Agora, o carioca terá pela frente um dos maiores desafios da carreira: enfrentar Alexander Zverev, atual número 3 do mundo. A partida está marcada para a manhã desta sexta-feira (10).

Nas quartas de final, Fonseca enfrentará Zverev, atual terceiro colocado do ranking da ATP. O alemão avançou no Masters 1000 após derrotar o belga Zizou Bergs por 2 sets a 0. Caso vença, o brasileiro conquistará a maior vitória de sua carreira em termos de ranking. Ainda este ano o carioca havia enfrentado Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, números 1 e 2 no mundo respectivamente. Mas apesar de ter feito enfrentamentos duros, levando Sinner a dois tie breaks e mantendo o placar mínimo diante de Alcaraz, saiu derrotado nas duas oportunidades por 2 sets a 0. Até hoje, seu triunfo mais expressivo contra um jogador do topo ocorreu diante de Andrey Rublev - número 9 do mundo à época - no Australian Open 2025.

Notícias relacionadas