Libertadores - Nesta quinta-feira, o último brasileiro estreia na 1ª rodada da fase de grupos da competição. Pelo Grupo E, às 21h, tem Platense-ARG x Corinthians. Sul-Americana - Nesta quinta-feira, dois brasileiros entram em campo pela 1ª rodada da fase de grupos. Pelo grupo E, às 19h, tem Botafogo x Caracas-VEN e pelo Grupo H, às 21h30min, jogam Carabobo-VEN x Bragantino. Liga dos Campeões - Na última quarta-feira jogaram pela ida das quartas de final da competição Barcelona 0x2 Atlético de Madrid e PSG 2x0 Liverpool. Cruzeiro - O goleiro Matheus Cunha falou publicamente sobre as críticas feitas por Walace, ex-Grêmio, nos bastidores do clube. Após a vitória da equipe na estreia da Libertadores, ele preferiu não entrar em confronto direto "Isso daí está com a diretoria, eles que vão tomar a decisão. Sou uma pessoa honesta, continuo trabalhando da mesma forma, independentemente do que vem de externo para dentro. O trabalho responde", explicou. A declaração veio após o companheiro de equipe ter sido suspenso por supostamente ter chamado o goleiro de “braço curto” em grupo do Whatsapp. Cristiano Ronaldo - Os números do atleta que busca o milésimo na carreira estão gerando polêmica na Europa. O motivo é que o português marcou seis vezes em um torneio não reconhecido oficialmente pela Fifa, o Arab Club Champions Cup. Por isso, há duas linhas de contagem, os que entendem que ele tem 967 gols ou 961. Como a entidade maior do futebol não deu nenhum parecer sobre a situação, a dúvida segue. São Paulo - O clube deu início a um processo que pode culminar na rescisão unilateral do contrato de Arboleda. Sem retorno do zagueiro mais de 24 horas após a notificação oficial enviada pelo clube, o Tricolor passou a contar um prazo adicional de dez dias para que o atleta se manifeste ou retorne às atividades. Caso isso não ocorra, a diretoria pretende acionar mecanismos legais para encerrar o vínculo. Tênis - O brasileiro João Fonseca, (40 no ranking da ATP) teve trabalho, mas superou o francês Arthur Rinderknech (27) por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/3 em 2h32 de duração, pela 2ª rodada do Masters 1000 de Monte Carlo. O jovem tenista volta às quadras na manhã desta quinta-feira para encarar o italiano Matteo Berrettini, (90), que derrotou Daniil Medved (10) sem ceder sequer um game, fechando o jogo em 2 sets, parciais de 6/0 e 6/0.