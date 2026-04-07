Libertadores - Nesta quarta-feira, três brasileiros estreiam na 1ª rodada da fase de grupos da competição. Às 19h, jogam Mirassol x Lanús, e às 21h30min, tem Junior de Barranquilla x Palmeiras e Flamengo x Cusco. Sul-Americana - Nesta quarta-feira, às 19h, jogam Santos x Deportivo Cuenca-EQU, pela 1ª rodada da fase de grupos do torneio. Liga dos Campeões - Nesta terça-feira começou a disputa das quartas de final da competição com Real Madri 2x1 Bayern de Munique e Sporting 0x1 Arsenal. Nesta quarta-feira, às 16h, Barcelona x Atlético de Madri e PSG x Liverpool fazem os dois outros primeiros confrontos das quartas de final. Copa Sul-Sudeste - Nesta quarta-feira tem clássico caxiense pela 3ª rodada do torneio. Às 18h, tem Caxias x Juventude, no estádio Centenário. O Juventude chega na partida como lanterna do Grupo B e ainda busca sua primeira vitória na competição. Já o Caxias, tem situação mais tranquila, tem uma vitória e um empate nos dois jogos que disputou até agora e é 3º no Grupo A, empatado com os líderes Sampaio Corrêa e Novorizontino, também com 4 pontos. Luto - Lenda do futebol romeno, o técnico Mircea Lucescu morreu nesta terça-feira, aos 80 anos. Atualmente, Lucescu comandava a seleção da Romênia e esteve à beira do campo quando a equipe foi eliminada na repescagem para a Copa do Mundo de 2026. O treinador teve um mal súbito durante um treinamento do selecionado no último dia 29 e apesar de ter dado entrevista após o ocorrido dizendo estar bem, hoje sua morte foi confirmada. Futebol Argentino - Na noite da última segunda-feira, o jogador Ignacio Lago do Colón de Santa Fé se tornou o primeiro jogador ativo no futebol do país a assumir um relacionamento homossexual. A revelação se deu durante uma entrevista em que o atleta foi surpreendido por um vídeo do parceiro. Ele se emocionou com a homenagem e falou abertamente sobre a relação que definiu como “um amor irracional”. Tênis - O brasileiro João Fonseca volta às quadras na manhã desta quarta-feira para enfrentar Arthur Rinderknech, número 26 da ATP, pela 2ª rodada do Masters 1000 de Monte Carlo. Fonseca atualmente ocupa a 40ª posição do ranking.





