Libertadores - Pela primeira rodada da fase de grupos da competição mais importante da América do Sul, nos jogos desta terça-feira, às 19h, La Guaira-VEN x Fluminense e às 21h, Barcelona de Guayaquil x Cruzeiro. Sul-Americana - Na primeira rodada da fase de grupos da competição, nos jogos desta terça-feira, às 19h, Barracas-ARG x Vasco e às 21h30min, Boston River-URU x São Paulo. Liga dos Campeões - Pelos jogos de ida das quartas de final, nesta terça-feira, às 16h, temos os seguintes confrontos: Real Madrid x Bayern de Munique e Sporting x Arsenal. Monsoon - Integrante da primeira divisão do Gauchão, o recém fundado Monsoon teve seu pedido de recuperação judicial aceito pelo Tribunal de Justiça do RS. Na ação, o clube justifica que a recuperação é necessária para enfrentar os problemas financeiros, com dívidas milionárias, decorrentes do término em 2024 de uma parceria de investimentos, somados aos custos elevados necessários na operação com o futebol. Corinthians - Um dia depois de demitir o Dorival Júnior, o Timão já tem um novo técnico encaminhado. O ex-Vasco, Fernando Diniz, será o novo treinador da equipe paulista. O clube pagará cerca de R$ 1,5 milhão para Diniz e sua equipe, em um contrato até o final da temporada. São Paulo - O clube paulista enviou nesta segunda-feira (6) uma notificação ao zagueiro Arboleda, cobrando seu retorno ao clube ou alguma justificativa pelos dias de ausência em até 24 horas. O defensor desapareceu no último sábado e não responde aos contatos oficiais do Tricolor. Por meio de uma nota, a equipe ainda anunciou que vai acionar a cláusula de rescisão unilateral para interromper o contrato do equatoriano. Cruzeiro - O ex-Grêmio, Walace, foi cortado da estreia da equipe mineira na Libertadores após realizar críticas a companheiros de elenco em um aplicativo de mensagens. A situação aconteceu neste domingo, antes do embarque para Guayaquil, onde a equipe enfrenta o Barcelona, no Equador. Japa foi chamado para ocupar o lugar. Tênis - João Fonseca (40º) fez sua estreia nesta segunda-feira (6) no Masters 1000 de Monte Carlo com uma vitória tranquila por 2 sets a 0 (6/2 e 6/3), sobre o canadense Gabriel Diallo, 36º do mundo. Na próxima rodada, o brasileiro encara o francês Arthur Rinderknech (27º), que eliminou o russo Karen Khachanov (15º).