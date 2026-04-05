Série A - Resultados dos jogos da 10ª rodada, São Paulo 4x1 Cruzeiro, Coritiba 1x1 Fluminense, Vasco 1x2 Botafogo, Chapecoense 1x1 Vitória. O restante dos confrontos ainda não haviam terminado até o fechamento desta edição. Série B - Resultados dos jogos da 3ª rodada da competição. Nos jogos de sábado, Fortaleza 2x1 Juventude, Cuiabá 0x2 Ceará, Náutico 1x0 Ponte Preta, Vila Nova 2x1 Atlético-GO e Londrina 1x2 Sport. Já no domingo, Avaí 0x0 Operário. O restante dos confrontos ainda não haviam terminado até o fechamento desta edição. Série C - Pela 1ª rodada do campeonato, o Caxias visitou o Brusque na Arena Simon e saiu derrotado por 2 a 1 na noite de sábado (4). O outro gaúcho na competição, o Ypiranga, joga nesta segunda-feira (6), às 20h, contra o Figueirense no Colosso da Lagoa. Série D - Pela 1ª rodada da competição, Joinville 2x0 São Luiz, Brasil de Pelotas 2x1 Azuriz, São José 0x3 Blumenau e Cianorte 3x1 Guarany de Bagé. Chapecoense - O técnico Fábio Matias, que estava na Portuguesa, está fechado com a Chapecoense para a sequência da Série A do Brasileiro. O treinador desembarca em Chapecó na terça-feira, para se apresentar e iniciar os trabalhos com a equipe. Fábio também já treinou o Juventude. Tênis - Número 40 do ranking mundial, João Fonseca vai estrear, nesta segunda-feira, por volta das 10h, no Masters 1000 de Monte Carlo, em Mônaco. O duelo contra o canadense Gabriel Diallo (36º) vai ser o terceiro do dia na quadra Court des Princes, cuja programação será iniciada às 6h (de Brasília). Tênis de Mesa - Hugo Calderano foi derrotado na madrugada deste domingo na semifinal da Copa do Mundo de tênis de mesa, disputada em Macau, na China. Atual campeão do torneio e terceiro do mundo, o brasileiro foi superado pelo líder do ranking, o chinês Wang Chuqin, por 4 sets a 1, com parciais de 11/7, 11/3, 11/7, 6/11 e 12/10. Como não há disputa pelo terceiro lugar, Calderano ficou com o bronze. Vôlei - Ana Beatriz Correa, mais conhecida como Bia, anunciou aposentadoria do vôlei neste domingo. Vice-campeã olímpica em Tóquio, a central de 34 anos teve passagens por grandes clubes brasileiros, assim como atuações no vôlei italiano, turco e nos Estados Unidos. Além da prata nas Olimpíadas, Bia também conquistou o antigo Grand Prix e três vices na Liga das Nações (VNL) com a seleção brasileira.