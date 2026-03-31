Inter x São Paulo: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Após a pausa para a data Fifa, o Inter volta a campo em busca da confirmação da boa fase no Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (1°), às 19h30min, para enfrentar o São Paulo pela 9ª rodada. Além de marcar o retorno dos gaúchos à competição, a partida também é uma chance de provar ao torcedor presente no Beira-Rio que a má fase ficou para trás.



Nos últimos dois confrontos pela Série, o Colorado chegou às suas duas primeiras vitórias na competição, ao derrotar o Santos por 2 a 1 e a Chapecoense por 2 a 0. Com os triunfos, o time deu adeus à lanterna do campeonato e agora ocupa a 12ª posição na tabela. Se chegar à terceira vitória seguida, a equipe pode entrar na zona de classificação para a Sul-Americana. No entanto, dessa vez o adversário é mais complicado que os dois anteriores.



Apesar de vir de duas derrotas, o São Paulo tem boa campanha neste início de torneio, chegou a ser líder do Brasileiro e mesmo com a sequência negativa é o 3º colocado, com 16 pontos somados. O embate ainda terá um tempero especial, marca o reencontro de Roger Machado com seu ex-time. O treinador foi mandado embora do Inter após uma sequência de eliminações no ano passado e apenas esse ano assumiu um novo trabalho, à frente dos paulistas.



Para superar um de seus predecessores, Pezzolano terá o reforço dos selecionáveis. Borré e Carbonero já treinaram normalmente com o elenco e estão à disposição do uruguaio. Já Rochet e Félix Torres serão desfalques. Ambos têm amistosos com suas respectivas seleções na Europa nesta terça-feira e mesmo que não joguem os amistosos, não estarão em condições para o confronto no Beira-Rio ainda que cheguem a Porto Alegre a tempo. A equipe também tem dúvidas na zaga e no ataque. Juninho e Victor Gabriel disputam uma vaga ao lado de Mercado, já Vitinho pode ser substituído por Alan Rodriguez.