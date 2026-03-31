Repescagem da Copa - Resultados das eliminatórias que definiram os últimos seis países presentes no Mundial deste ano, pela repescagem europeia, Bósnia 1 (4)x(1)1 Itália, Suécia 3x2 Polônia, Tcheca 2 (3)x(1) 2 Dinamarca e Kosovo 0x1 Turquia. Pela repescagem internacional, RD do Congo x Jamaica e Iraque x Bolívia ainda não haviam sido finalizadas até o fechamento desta edição. Série B - Pela 2ª rodada da competição, os jogos desta quarta-feira, às 18h, América-MG x Botafogo-SP, às 19h, Atlético-GO x Náutico, Londrina x Goiás e Sport x Vila Nova. Já às 21h, Ponte Preta x Ceará e às 21h30min, CRB x Avaí e Criciúma x Athletic. Copa do Mundo - Sob os olhares de Gianni Infantino, o Irã venceu a Costa Rica por 5 a 0, nesta terça-feira (31), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. Apesar de a participação iraniana no torneio ainda estar em dúvida por conta dos ataques dos Estados Unidos ao país, o presidente da Fifa garantiu a participação e a presença da seleção do Irã nos EUA. Flamengo - Everton Cebolinha está em seu último ano de contrato com o Rubro-Negro, que não pretende abrir negociação para renovar com o atacante. Há possibilidade de ele deixar o clube antes do vínculo terminar, caso haja alguma proposta na janela do meio do ano. O atacante chegou a ser especulado diversas vezes no Grêmio. Tottenham - O Spurs anunciou, no início da tarde desta terça-feira, a contratação do técnico Roberto De Zerbi. O italiano de 46 anos chega para substituir Igor Tudor no comando da equipe, que vive grande crise e briga contra o rebaixamento na Premier League. Tênis de Mesa - Atual campeão, Hugo Calderano começou com o pé direito sua participação na Copa do Mundo de Tênis de Mesa de 2026. Nesta terça-feira (31), em Macau, o brasileiro dominou o tcheco Lubomir Jancarik e venceu por 3 sets a 0, sem enfrentar dificuldades ao longo do confronto. As parciais foram de 11/4, 11/5 e 11/2. Agora, Calderano irá enfrentar o sueco Kristian Karlsson, nesta quarta-feira (1), às 9h. NBA - O Chicago Bulls dispensou o armador Jaden Ivey por conta de um comentário homofóbico feito em uma rede social. Durante uma live de 45 minutos em seu perfil no Instagram, o jogador de 24 anos criticou a liga norte-americana por celebrar o Mês do Orgulho LGBTQIA+. Em um determinado momento da live, Ivey classificou as ações pró-diversidade como celebração da "injustiça".