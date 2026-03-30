Repescagem da Copa - Chegou a hora de conhecer as últimas seis seleções que vão participar do Mundial. Pela chave europeia serão quatro jogos nesta terça-feira às 14h45, Bósnia x Itália, Suécia x Polônia, Kosovo x Turquia e República Tcheca x Dinamarca. Já no Intercontinental as decisões serão entre RD do Congo x Jamaica, também nesta terça-feira às 18h e Iraque x Bolívia à 0h desta quarta-feira. Série B - Nesta terça-feira, dois jogos iniciam a 2ª rodada da competição. Às 18h30min, jogam Juventude x Novorizontino e às 19h, Fortaleza x Cuiabá. São Paulo - A Comissão de Ética do clube pediu a expulsão de Mara Casares e Douglas Shwartzmann, nesta segunda-feira, ao concluir o relatório da investigação interna sobre o esquema clandestino que explorava um camarote do MorumBis. O pedido será avaliado pelo Conselho Deliberativo do clube, que tem 30 dias para convocar uma votação na qual a exclusão da dupla, pena máxima prevista no estatuto do clube, será votada. Uruguai - O lateral-esquerdo Joaquín Piquerez, do Palmeiras, terá de passar por cirurgia após sofrer uma lesão grave durante a Data Fifa. Exames realizados neste domingo, 29, confirmaram uma ruptura ligamentar no tornozelo direito, problema detectado após o amistoso entre a Celeste e a Inglaterra, disputado na última sexta-feira, 27, em Wembley. Tênis de Mesa - Hugo Calderano estreia contra Lubomir Jancarik nesta terça-feira, às 7h pela Copa do Mundo em Macau, na China. O brasileiro foi o primeiro não-asiático campeão do torneio no ano passado e defende o título nesta edição. A segunda partida também já tem data, será diante de Kristian Karlsson na quarta-feira, às 7h. Tênis - João Fonseca caiu uma posição no ranking mundial divulgado pela ATP nesta segunda-feira, mas segue no top 40. O carioca é agora, justamente, o número 40, com 1.115 pontos. Já Bia Haddad seguiu caindo na lista da WTA. A paulista perdeu uma posição e virou a 70ª do ranking. Ela soma 942 pontos e vem fazendo uma temporada bem abaixo do esperado. NBA - O brasileiro Gui Santos bem que fez a sua parte, mas não conseguiu evitar o revés do Golden State Warriors em visita ao Denver Nuggets, na Ball Arena. Apesar da derrota de 116 a 93 para os anfitriões na noite deste domingo, pela temporada regular, a franquia de São Francisco assegurou um lugar no play-in.