Corrida do Aniversário de Porto Alegre deve reunir mais de 1,7 mil participantes neste domingo

A Corrida do Aniversário de Porto Alegre será realizada neste domingo (29), reunindo mais de 1.700 participantes em celebração aos 254 anos da Capital. O evento contará com percursos de 3,5 km, 7 km e 15 km, além de uma caminhada participativa de 3,5 km, contemplando atletas de diferentes idades e níveis de preparo. A largada está marcada para as 7h, em frente ao Paço Municipal, ao lado do Mercado Público. A prova é organizada pelo Sesc Azenha, com patrocínio do Banrisul e parceria da Prefeitura de Porto Alegre. As informações são da entidade municipal.



A participação é aberta a atletas a partir dos 16 anos, sem limite máximo de idade. Conforme as normas da Confederação Brasileira de Atletismo, competidores entre 16 e 17 anos não poderão disputar o percurso de 15 km. Os melhores colocados serão premiados com troféus e medalhas especiais.