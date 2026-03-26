Série A - Neste domingo, às 19h30min, Atlhetico-PR e Botafogo recuperam um jogo atrasado da 5ª rodada da competição. Em caso de vitória dos cariocas, eles ultrapassam o Inter e assumem a 12ª posição na tabela. Brasileirão Feminino - Neste sábado, às 16h, pela 5ª rodada, Inter e Grêmio fazem o clássico no Sesc Campestre. No momento, as coloradas ocupam a 7ª posição na tabela, com sete pontos e estão na zona de classificação para o mata-mata. Já as mosqueteiras têm situação mais complicada, estão em 15° e somam apenas 1 ponto no campeonato. As entradas podem ser garantidas mediante doação de 1kg de alimento não perecível e check-in no Mundo Colorado. Fórmula 1 - Neste final acontece a 3ª etapa da temporada 2026 da categoria, o GP do Japão, no circuito de Suzuka. A classificação será definida na madrugada deste sábado, às 3h. Já a largada para a corrida principal está prevista para as 2h. A pista é um dos palcos mais importantes do automobilismo para o torcedor brasileiro, já que foi lá que Ayrton Senna garantiu seus três títulos mundiais, os últimos conquistados pelo país. Skate - Neste final de semana acontece a segunda etapa do STU Porto Alegre. Desta vez a disputa será nas modalidades vert (skate vertical) e mini ramp, estreantes no evento. As competições acontecerão sábado e domingo, nas quadras ao lado do skate park da orla do Guaíba, onde as pistas de vert e mini ramp serão instaladas para a competição. O chek-in para o evento pode ser feito no aplicativo Zig, a entrada é gratuita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Corinthians - Memphis Depay foi denunciado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva pelo uso de celular no banco de reservas durante o empate entre Corinthians e Flamengo por 1 a 1, no último domingo. Se for condenado, o jogador pode ser punido com um a seis jogos de suspensão. Jogos Olímpicos - O Comitê Olímpico Internacional (COI) diz que vai proibir a participação de atletas trans femininas nas modalidades femininas dos jogos olímpicos a partir de Los Angeles-2028, com um teste genético feito uma única vez na vida. Elegibilidade na categoria feminina será definida por uma triagem para detectar o gene SRY, ligado ao cromossomo Y.