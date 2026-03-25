Copa do Mundo - Nesta quinta-feira, tem início a repescagem da Europa e intercontinental do torneio. Na fase europeia, 16 equipes foram divididas em quatro caminhos: A, B, C e D. Cada chave prevê dois enfrentamentos, semifinal e final, em jogo único para definir quatro vagas. Já no intercontinental, serão quatro países disputando a semifinal, quem vencer encara RD Congo ou Iraque, que já estão na final. Entre os europeus todas semifinais serão nesta quinta-feira na chave A; tem Itália x Irlanda do Norte e País de Gales x Bósnia, às 16h45min, no B; Ucrânia x Suécia e Polônia x Albânia, às 16h45min, no C Turquia x Romênia às 14h e Eslováquia x Kosovo 26/03, às 16h45min, no D; Dinamarca x Macedônia do Norte e República Tcheca x Irlanda 16h45min. No Intercontinental, às 19h, Bolívia x Suriname disputam a chance de enfrentar o RD Congo na final e Nova Caledônia e Jamaica entram em campo à meia-noite desta sexta-feira para decidir quem enfrentará o Iraque, na outra final. Brasileirão Feminino - Nesta quinta-feira, às 21h, o Juventude recebe o Flamengo pela 5ª rodada da competição. Atualmente as caxienses ocupam a 13ª colocação na tabela, enquanto as cariocas estão na 3ª. Seleção Feminina - O treinador Arthur Elias divulgou, na manhã desta quarta-feira, a lista de atletas convocadas para o FIFA Series 2026. O Brasil será sede desta edição do evento que acontecerá na Arena Pantanal, em Cuiabá. A equipe vai encarar a Coreia do Sul no dia 11 de abril, a Zâmbia no dia 14 e encerra a participação contra o Canadá, no dia 18. Cruzeiro - Nesta quarta-feira, Artur Jorge foi apresentado oficialmente como novo treinador da equipe. Um momento curioso marcou o evento. Pedro Lourenço, dono do clube, se emocionou enquanto o treinador relatava uma conversa entre eles, nesta semana. O assunto era o momento delicado do time em campo. Racismo - A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a criação da Lista Suja do Racismo no Esporte. O texto determina que sejam incluídos no cadastro entidades de prática esportiva que tenham sido condenadas por atos racistas praticados por seus torcedores, atletas, membros de comissão técnica ou dirigentes durante eventos esportivos. A proposta segue para análise do Senado Federal. NBA - A partir da temporada de 2028/29, a liga deve passar a ter 32 equipes. Nesta quarta-feira, os donos das 30 franquias aprovaram os mercados de Las Vegas e Seattle para a criação de novos times e busca de investidores.