Seleção brasileira - A poucas horas de enfrentar a França nesta quinta-feira (26), o técnico Carlo Ancelotti tem lidado com diversas lesões que impactaram seu planejamento para a Copa do Mundo deste ano. Sem poder contar com Gabriel Magalhães, Marquinhos virou dúvida para o confronto contra os franceses. O defensor do PSG indicou um desgaste na parte posterior da coxa direita e tem feito controle de carga, com possibilidade de ser poupado na partida. Além dele, Rayan também fez um trabalho com controle de carga. O atacante do Bournemouth foi o único que não participou do aquecimento e do treino em campo reduzido com os companheiros, mas afirmou em coletiva “estar bem e pronto”. O amistoso está marcado para às 17h desta quinta-feira. O Brasil ainda enfrenta a Croácia dia 31, às 21h. Copa Sul Sudeste - Pela 1ª rodada da fase de grupos, os jogos desta quarta-feira (25), às 19h, Sampaio Corrêa-RJ x Juventude, às 20h, Tombense x Avaí. Já às 21h30min, Novorzontino x América-MG e às 21h45min, Chapecoense x São Bernardo. São Paulo - O clube paulista e o meio-campista Oscar encaminharam a rescisão de contrato, com acerto previsto para ser sacramentado nos próximos dias. As tratativas são conduzidas por Rui Costa, executivo de futebol do clube, e Giuliano Bertolucci, empresário do jogador. Oscar decidiu se aposentar após um mal-estar no CT da Barra Funda, em novembro, quando desmaiou e foi diagnosticado com síncope vasovagal. Liverpool - Multicampeão pelos Reds, Mohamed Salah deixará o clube ao final desta temporada. O atacante egípcio de 33 anos chegou a Anfield vindo da Roma em 2017 e fez 435 jogos, marcando 255 gols. Salah também se consagrou como o maior artilheiro da história do clube na era Premier League e um dos maiores jogadores africanos da história. Atlético de Madrid - Maior artilheiro da história do clube, Antoine Griezmann deixará os Colchoneros ao final da temporada. Após mais de dez temporadas na equipe, ele irá para o Orlando City, da MLS, onde assinará por duas temporadas. Griezmann soma 211 gols em 488 partidas pelo Madrid e é o quarto jogador com mais jogos pelo clube. Lucas Braathen - O Brasil é o país da neve. Nesta terça-feira, Lucas Braathen ficou com o título da Copa do Mundo de Ski, na categoria Slalom Gigante, em etapa realizada na Noruega. Ao contrário de outros esportes nos quais seus vencedores são premiados com os mais variados tipos de troféus, nos esportes praticados na neve, caso do esqui alpino, Lucas recebeu um Globo de Cristal, premiação concedida em alusão aos esportes “de gelo”.